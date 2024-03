La ciudad de EE.UU. que está vendiendo casas abandonadas a US$1: ¿quiénes pueden acceder a comprarlas?

Escuchar

En medio de la crisis inmobiliaria en distintos países del mundo, una ciudad de Estados Unidos vende casas a tan solo US$1. Se trata de Baltimore, del estado de Maryland, donde las autoridades locales aprobaron un programa de viviendas en donde se ofrecen casas vacías –y que fueron abandonadas– a un precio irrisorio, bajo el compromiso de que el nuevo dueño invierta para renovar y arreglar la propiedad.

Según informó The Baltimore Sun, la Junta de Estimaciones de la ciudad aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra la nueva estructura de precios que permite a compradores individuales y fideicomisos de tierras comunitarias acceder a estas viviendas desocupadas a US$1. Todas ellas, propiedad de la ciudad –la mayoría en el este y oeste de ella– y publicadas en el sitio Buy Into Bmore.

Quiénes pueden acceder al programa de viviendas a precios fijos de Baltimore Captura de video WBALTV

Baltimore tiene más de 13.500 propiedades vacías, de las cuales cerca de 900 son propiedad de la ciudad y unas 200 ya forman parte del programa de “precios fijos”, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD).

Quiénes pueden acceder a las casas a US$1 y cuáles son los requisitos

De acuerdo con la información oficial del DHCD, únicamente los compradores particulares y los fideicomisos de tierras comunitarias pueden acceder a las propiedades por ese valor. En cambio, las organizaciones sin fines de lucro con 50 empleados o menos pueden comprarlas a US$1000, mientras que los desarrolladores y organizaciones sin fines de lucro con más de 50 empleados, a US$3000.

Además, en la primera fase de presentación de solicitudes para el programa, que comienza este 1° de abril, hay un período de prioridad para las solicitudes de propiedades que se utilizarán como residencia principal. Como condición, los propietarios particulares que soliciten una casa por US$1 deben mudarse dentro de un año y permanecer en la vivienda durante al menos cinco años.

Baltimore tiene cerca de 900 casas que son propiedad de la ciudad y unas 200 ya forman parte del programa Captura de video WBALTV

En todos los casos, “los solicitantes deben tener un presupuesto de US$90.000 disponible para rehabilitación de propiedad por propiedad solicitada”, señala la DHCD, como garantía de que podrá asignar los recursos necesarios para las mejoras. Además, el organismo, investiga a los solicitantes y revisa su inventario de edificios desocupados, los antecedentes penales y verificaciones de gravámenes y sentencias federales o estatales.

Barreras de seguridad y asequibilidad en el programa de viviendas de Baltimore

“Esta es una expansión importante de nuestros esfuerzos para sacar las propiedades desocupadas de su condición de desocupadas y ponerlas en manos de personas que quieran rehabilitarlas y vivir en ellas”, expresó sobre la propuesta el alcalde Brandon Scott, quien retomó con este programa una vieja iniciativa de la década de 1970 de “viviendas de un dólar”.

El único de los cinco integrantes de la Junta de Estimaciones de Baltimore que votó en contra de la propuesta fue el presidente del Concejo Municipal, Nick Mosby, quien había propuesto un programa similar en 2021, pero que se estancó en 2022.

Las más de 200 casas abandonadas a la venta por US$1 en Baltimore buyintobmore.baltimorecity.gov

Mosby se opuso a la iniciativa actual y sostuvo que no se hizo lo suficiente para detallar por escrito las barreras de seguridad para garantizar que los residentes de la ciudad tengan el primer derecho a comprar propiedades y no se les obligue a irse cuando los vecindarios mejoren, informó The Baltimore Sun. “Esta es una mala política porque no protege ni prioriza los derechos de las personas en estas comunidades”, marcó.

El medio local señaló que desde el DHCD insisten en que existen estos mecanismos y adelantaron que planean ofrecer un formulario para que los residentes lo completen si están interesados en comprar alguna propiedad vacante, sea de propiedad de la ciudad o no. Alice Kennedy, comisionada de vivienda de la ciudad, se comprometió a que la ciudad trabajará con los residentes interesados para prepararlos financieramente para comprar la casa.