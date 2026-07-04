Confirmado en California: colapsan las cortes de inmigración y miles de latinos corren riesgo de deportación

Las nuevas megaaudiencias concentran entre 60 y 100 casos a la vez en los tribunales migratorios de California y de todo Estados Unidos. La situación, además de colapsar los sistemas con largas filas y tiempos de espera, pone en riesgo a migrantes que podrían ser deportados sin que su caso sea analizado a fondo.

Tribunales migratorios de California colapsan por las audiencias masivas

Alrededor del juzgado de inmigración del centro de Los Ángeles, según pudo comprobar Los Angeles Times, se forman largas filas incluso antes de que el tribunal abra sus puertas. La razón son las audiencias masivas que concentran cerca de 100 personas en el mismo momento.

Abogada especialista en migración explica qué son las audiencias conjuntas.

La intención, según el medio, es agilizar la resolución de los expedientes judiciales que aumentaron exponencialmente en los últimos meses. En ese sentido, un miércoles a principios de junio, comprobaron que más de 120 casos de inmigración tenían programada una audiencia con el mismo juez.

Otro día, una sala tenía 96 personas programadas para la misma hora. Calculan que el número de migrantes que comparecieron ante audiencias de inmigración en California aumentó entre cuatro y cinco veces. La situación ocasionó un colapso del sistema y complicó el panorama jurídico de muchos extranjeros.

Las megaaudiencias generan mayores probabilidades de deportación para migrantes

Más allá de las largas filas y tiempos de espera, abogados que trabajan en el tribunal de California dijeron a Los Angeles Times que las audiencias masivas generan confusión sobre su funcionamiento, lo que hace que los migrantes tengan mayores probabilidades de faltar y, por lo tanto, se inicie un proceso de deportación en su contra.

Según el medio, el 24 de junio 14 migrantes no se presentaron a su cita y, en ese momento, el juez ordenó su expulsión.

Con la implementación de las audiencias de migración conjuntas, más personas corren riesgo de ser deportadas ICE.gov

Otro desafío es que los jueces rara vez se dirigen directamente a los solicitantes y no les brindan explicaciones sobre su caso. Dada la gran cantidad de personas, las propias autoridades enfrentan problemas. En algunos casos, llevan a cabo audiencias sin notar que un solicitante de asilo no está. En otras ocasiones, confunden los números de expediente.

La abogada de inmigración Lindsay Toczylowski, cofundadora y presidenta del Immigrant Defenders Law Center, afirmó a Los Angeles Times que las audiencias masivas tienen como objetivo a los solicitantes de asilo más vulnerables con el fin de emitir la mayor cantidad de órdenes de deportación posible.

En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que todos los migrantes recibieron las garantías procesales correspondientes y que se está restableciendo la integridad del sistema judicial para garantizar la rapidez y la imparcialidad.

Miles de migrantes esperan la resolución de su caso en California

De acuerdo con TRAC, una organización de recopilación de datos de la Universidad de Syracuse, hay unos 340.000 casos migratorios pendientes en California. La mayor concentración se registra en el condado de Los Ángeles, donde hay 95.000 expedientes abiertos.

Tribunales en California y todo EE.UU. adelantan las audiencias judiciales para emitir más órdenes de deportación Fotomontaje generado con IA / AP / Freepik

Ante el panorama, la recomendación es prestar especial atención, ya que abogados aseguraron que una práctica común es adelantar las audiencias para los casos de asilo. Algunos de sus clientes tenían programadas sus citas para 2027 y 2028, pero recibieron avisos para presentarse con solo dos meses de anticipación, lo que, en su opinión, puede afectar la representación efectiva.