La nueva advertencia que se aplica para solicitantes de asilo en EE.UU., según un abogado de inmigración

Un abogado de inmigración alertó sobre los riesgos a los que se exponen solicitantes de asilo en Estados Unidos. Según su análisis, la realización de audiencias masivas puede perjudicar los casos de migrantes, especialmente los de quienes acudan sin representación legal a los tribunales.

Las audiencias masivas para solicitantes de asilo en cortes de inmigración

Una de las medidas implementadas por el gobierno es la realización de audiencias colectivas en las cortes migratorias. Según explicó el abogado Jaime Barrón en diálogo con Univision, en algunas sesiones pueden presentarse hasta 100 personas al mismo tiempo con el objetivo de acelerar el tratamiento de los casos.

El riesgo de las audiencias masivas para solicitantes de asilo en EE.UU., según un abogado de inmigración Pexels

El letrado advirtió que este sistema perjudica especialmente a quienes no cuentan con representación legal durante la audiencia. Además, aseguró que el método genera intimidación y presión sobre los migrantes para que abandonen voluntariamente sus procesos y acepten salir del país norteamericano.

Barrón calificó estas prácticas como una “táctica muy agresiva”. Asimismo, describió un escenario de “caos” y “confusión física y operativa” dentro de los tribunales estadounidenses debido a la gran cantidad de personas presentes en las salas.

Los riesgos para los migrantes que no cuentan con asesoramiento legal

El exceso de personas en las cortes provoca problemas de espacio y complica el desempeño de jueces, fiscales y oficiales migratorios. Barrón explicó que muchos inmigrantes son presionados para responder rápidamente sobre su situación o sus intenciones dentro del proceso judicial.

El principal riesgo, según detalló el abogado, es que una persona pueda cometer errores al declarar por no contar con “asesoría especializada”. Una respuesta equivocada frente al juez podría terminar en una orden de deportación.

El abogado aseguró que muchos casos son rechazadas por las audiencias masivas que se generan en las cortes migratorias

Por otro lado, señaló que la velocidad con la que avanzan jueces y fiscales aumenta las posibilidades de errores en los testimonios. Por eso, Barrón recomendó que los migrantes conozcan sus derechos antes de asistir a estas audiencias masivas.

El nuevo memorando del DHS sobre el fraude en solicitudes de asilo

Uno de los cambios recientes más relevantes fue el memorando publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre fraude en solicitudes de asilo. El documento advierte que tanto inmigrantes como abogados podrían enfrentar consecuencias legales si presentan información falsa ante las autoridades.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

Concretamente, el DHS instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a desarrollar políticas antifraude para reforzar el cumplimiento de lo que ya establece la ley. Las normas sobre este punto están establecidas en el artículo 1324c(d) del Título 8 del Código de Estados Unidos.

Bajo la directriz del DHS, el ICE podrá aplicar sanciones por falsificación documental no solo contra solicitantes sino también contra abogados de inmigración que lleven los casos.

Según explicó Barrón en Univision, muchos profesionales temen ser investigados por el gobierno federal mientras representan a migrantes. El abogado sostuvo que las autoridades podrían utilizar distintas excusas para perseguir a quienes trabajan en defensa de inmigrantes.

Para el letrado, estas políticas buscan desalentar a las personas que intentan tramitar el asilo y otros estatus para quedarse legalmente en EE.UU. Según afirmó, el objetivo es generar miedo e intimidación para reducir la inmigración en el país norteamericano.