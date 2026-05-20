Es oficial: la actualización del Uscis que habilita la deportación de un grupo de inmigrantes con green card

El gobierno de Estados Unidos avanzó con una nueva estrategia migratoria que incluye la creación de una unidad específica dentro del sistema federal dedicada a investigar antecedentes, revisar expedientes y encontrar posibles irregularidades que puedan derivar en procesos de deportación. Los casos detectados hasta ahora representan un porcentaje reducido del total analizado.

Una nueva estructura para revisar residentes permanentes: ¿los pueden deportar?

Según información obtenida por The New York Times , el Departamento de Seguridad Nacional creó recientemente una unidad enfocada en volver a evaluar los antecedentes de inmigrantes que ya cuentan con residencia permanente legal.

, el creó recientemente una unidad enfocada en volver a los antecedentes de inmigrantes que ya cuentan con residencia permanente legal. El objetivo es determinar si algunas de esas personas deberían perder su estatus migratorio y enfrentar un proceso de expulsión.

Los oficiales de inmigración encargados de las investigaciones operan bajo la nueva Tactical Operations Division Imagen ilustrativa generada con IA

Los datos internos muestran que al menos 50 titulares de green card fueron identificados para ser deportados tras las primeras revisiones realizadas por la nueva estructura.

Hasta el 7 de mayo, unas 2890 personas fueron revisadas o continuaban bajo evaluación. De ese total, cerca del 80% de los expedientes fueron cerrados sin medidas adicionales, mientras que más de 500 casos seguían abiertos, indicó The New York Times.

Cómo funciona el nuevo sistema de control migratorio dentro del Uscis

La unidad encargada de las revisiones opera dentro de una nueva división del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) denominada “Tactical Operations Division”. De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, la estructura incluye distintas áreas especializadas:

“LPR Operations”, enfocada en residentes permanentes legales.

“Denaturalization”, dedicada a revisar procesos de naturalización.

“Refugee Revetting”, destinada a refugiados.

En un correo electrónico citado por The New York Times, el director de la división, Daniel Andrade, describió el sistema de revisión de residentes permanentes como un “aparato de remoción de LPR”, es decir, de residentes permanentes legales.

El portavoz de Uscis, Zach Kahler, detalló que el rastreo prioriza a inmigrantes con antecedentes Imagen ilustrativa generada con IA

La documentación analizada por The New York Times también indica que alrededor de 40 oficiales de inmigración trabajan actualmente en el análisis de expedientes vinculados a titulares de green card.

Qué tipos de casos busca detectar el Uscis

El portavoz de Uscis, Zach Kahler, explicó que las personas sometidas a revisión incluyen inmigrantes arrestados o condenados por distintos delitos.

Entre ellos mencionó agresiones sexuales, violencia doméstica, conducción bajo efectos del alcohol y posesión de elementos vinculados al consumo de drogas.

Además, aseguró que algunos investigados habrían admitido pertenecer a organizaciones sospechadas de obtener de forma ilegal información tecnológica restringida para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Kahler también afirmó que parte de las revisiones apuntan a detectar personas que supuestamente mintieron durante el proceso para conseguir la residencia permanente.

“La misión primordial del Uscis es salvaguardar a Estados Unidos mediante la investigación y el control rigurosos de los extranjeros”, señaló el vocero en una declaración citada por The New York Times.

En esa misma línea, sostuvo que el organismo implementará más cambios para fortalecer el sistema migratorio estadounidense.

Las dudas sobre la efectividad del operativo del Uscis

Exfuncionarios del área de seguridad nacional cuestionaron la utilidad real de la estrategia. Las cifras internas, citadas por The New York Times, indican que apenas alrededor del 2% de los residentes permanentes revisados fueron considerados potencialmente deportables.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

La exanalista de políticas migratorias de Uscis, Sarah Pierce, actualmente directora de política social del centro de estudios Third Way, planteó dudas sobre el uso de recursos del organismo.

Según declaró a The New York Times, existen interrogantes respecto de si estas revisiones representan una utilización responsable de la capacidad operativa de la agencia, especialmente si se tiene en cuenta el enorme atraso administrativo que arrastra el sistema migratorio.

Los últimos datos oficiales muestran que Uscis acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes de distintos beneficios migratorios hacia finales de septiembre. Ese retraso prácticamente se duplicó desde fines de 2019.