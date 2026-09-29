Confirmado en California: Newsom firma nuevas leyes para regular la IA y los data centers

California estableció nuevas reglas para los centros de datos, cuya expansión se aceleró con el desarrollo de la inteligencia artificial. El gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de siete leyes que modifican las condiciones aplicables al uso de recursos, la infraestructura y la aprobación de nuevos proyectos.

Las siete leyes de California para regular los centros de datos

Newsom firmó el paquete de leyes el 21 de septiembre. Las normas son AB 1577, AB 2383, AB 2469, AB 2619, SB 886, SB 887 y SB 1168, según informó la oficina del gobernador a través de un comunicado oficial.

Gavin Newsom aseguró que California aprobó “las protecciones para data centers más completas de Estados Unidos” X @CAGovernor

“Acabo de firmar las protecciones de centros de datos más completas de Estados Unidos”, afirmó Newsom en un mensaje en X. El funcionario sostuvo que las compañías deben asumir los gastos que generan sus proyectos en lugar de trasladarlos a las familias.

Uno de los principales cambios afecta a la infraestructura eléctrica. La SB 1168 ordena a la Comisión de Servicios Públicos de California evaluar estructuras tarifarias que permitan asignar a los data centers una parte razonable de los costos de transmisión, distribución y nueva capacidad necesarios para abastecer su demanda.

La AB 1577 amplía, en tanto, la información que los operadores deben proporcionar sobre sus instalaciones. Los datos incluyen aspectos como la ubicación, el tamaño, la eficiencia energética y el consumo de combustible, además de estimaciones requeridas durante determinados procesos de aprobación.

El paquete incorpora otras disposiciones vinculadas con la conexión a la red eléctrica, el desarrollo de infraestructura y las condiciones bajo las cuales pueden avanzar nuevos establecimientos.

Firmadas por Newsom: las leyes del uso de agua de los data centers en California

Dos nuevas leyes, la AB 2469 y la AB 2619, incorporan nuevas exigencias relacionadas con el agua utilizada por estas instalaciones.

Los proyectos buscan que las autoridades cuenten con mayor información sobre la demanda prevista y la disponibilidad del recurso antes de autorizar determinados proyectos.

“Cada gota cuenta. No podemos administrar lo que no medimos”, afirmó la asambleísta Diane Papan, impulsora de medidas relacionadas, en un aviso oficial.

La aprobación supone además un giro respecto de 2025, cuando Newsom vetó la AB 93, que habría establecido requisitos de información sobre el consumo de agua de los data centers. En su mensaje de veto, argumentó que no quería imponer exigencias rígidas sin comprender plenamente su impacto sobre las empresas y los consumidores.

La SB 887 modifica por su parte el tratamiento ambiental de estos desarrollos. La nueva legislación cambia las condiciones bajo las cuales los proyectos pueden acceder a procedimientos acelerados y vincula esos beneficios al cumplimiento de determinados estándares estatales.

“Con estas leyes, estamos garantizando que los californianos tengan el control y que quienes obtienen ganancias de los centros de datos no lo hagan a nuestra costa”, sostuvo Newsom.

Por qué California endureció las reglas para los centros de datos

De acuerdo con Politico, el crecimiento de la inteligencia artificial elevó la demanda de infraestructura para alojar servidores y otros equipos informáticos de gran capacidad. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y, según la tecnología de refrigeración utilizada, también pueden demandar importantes volúmenes de agua.

La expansión de la inteligencia artificial incrementó la demanda de grandes instalaciones destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos en California AP

California alberga casi 300 data centers y decenas de proyectos adicionales se encuentran en distintas etapas de desarrollo. La expansión abrió debates sobre el uso de recursos, la infraestructura necesaria para abastecerlos y sus posibles efectos sobre los residentes.

La preocupación también aparece en las encuestas. Un estudio del Public Policy Institute of California (PPIC) realizado entre 1578 adultos encontró que el 73% se oponía a la construcción de un centro de datos destinado a IA en su zona, cifra de rechazo que alcanzó el 77% entre los votantes probables.

El mismo estudio mostró que el 63% de los consultados expresó preocupación por el impacto ambiental de estas instalaciones.