Rebelión en San Francisco contra los centros de datos de la IA por su impacto en barrios latinos
La iniciativa de un supervisor plantea una moratoria de 45 días mientras la ciudad actualiza reglas de uso del suelo y ambiente; otras localidades de California ya adoptaron pausas similares
- 3 minutos de lectura'
El supervisor del Distrito 10 de San Francisco, en California, Shamann Walton, presentó una propuesta para suspender durante 45 días la aprobación de nuevos centros de datos mientras la ciudad revisa sus controles ambientales y de uso del suelo.
California: crece el rechazo a los centros de datos y piden moratoria en San Francisco
Walton sostuvo que las reglas actuales fueron diseñadas en 2001, antes del crecimiento acelerado de las instalaciones que alojan servidores y sostienen servicios digitales y modelos de inteligencia artificial, según publicó Politico. “No podemos usar reglas de 2001 para regular tecnología de 2026”, dijo el supervisor, que describió la pausa como un primer paso hacia restricciones permanentes.
El argumento de interés directo para la audiencia latina es territorial. Walton advirtió que las nuevas instalaciones podrían concentrarse en barrios de menores ingresos, habitados por residentes negros, latinos y asiáticos que ya soportan contaminación.
También mencionó preocupaciones por el ruido, el agua y la electricidad. La propuesta no prueba que todos los centros causen el mismo impacto ni identifica todavía proyectos concretos en cada vecindario.
Cómo sería la pausa de los centros de la IA en San Francisco
La moratoria de los centros de datos requiere tratamiento legislativo y no equivale a una prohibición vigente. La información revisada señala que tres supervisoras (Connie Chan, Jackie Fielder y Chyanne Chen) acompañan el proyecto.
El debate excede San Francisco. Durante el último mes, funcionarios de 15 ciudades y condados de California propusieron o adoptaron moratorias, y que una docena votó a favor de alguna pausa.
Gilroy aprobó una suspensión de 45 días, mientras Fresno pidió redactar una prohibición por diez años. Esas medidas no tienen idéntico alcance y deben explicarse por separado.
La Data Center Coalition, que representa a la industria, advirtió que la multiplicación de moratorias genera incertidumbre para inversiones de largo plazo. Su directora de asuntos gubernamentales, Khara Boender, afirmó que la mayoría de los centros sostiene servicios cotidianos de internet y que California ya cuenta con resguardos sobre tarifas eléctricas y uso responsable del agua.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
- 2
Estados Unidos reconoce por primera vez que desplegó armas en el espacio y provoca la reacción de Rusia y China
- 3
EE.UU. retira ayuda militar a Europa y Medio Oriente para apoyar a aliados de Trump en América Latina
- 4
Es oficial: Mamdani extiende al 6 de octubre el plazo para evitar el impuesto a propiedades de lujo en Nueva York