Rebelión en San Francisco contra los centros de datos de la IA por su impacto en barrios latinos

El supervisor del Distrito 10 de San Francisco, en California, Shamann Walton, presentó una propuesta para suspender durante 45 días la aprobación de nuevos centros de datos mientras la ciudad revisa sus controles ambientales y de uso del suelo.

California: crece el rechazo a los centros de datos y piden moratoria en San Francisco

Walton sostuvo que las reglas actuales fueron diseñadas en 2001, antes del crecimiento acelerado de las instalaciones que alojan servidores y sostienen servicios digitales y modelos de inteligencia artificial, según publicó Politico. “No podemos usar reglas de 2001 para regular tecnología de 2026”, dijo el supervisor, que describió la pausa como un primer paso hacia restricciones permanentes.

El argumento de interés directo para la audiencia latina es territorial. Walton advirtió que las nuevas instalaciones podrían concentrarse en barrios de menores ingresos, habitados por residentes negros, latinos y asiáticos que ya soportan contaminación.

El supervisor del Distrito 10 de San Francisco, en California, Shamann Walton, presentó su iniciativa contra los centros de datos de la IA

También mencionó preocupaciones por el ruido, el agua y la electricidad. La propuesta no prueba que todos los centros causen el mismo impacto ni identifica todavía proyectos concretos en cada vecindario.

Cómo sería la pausa de los centros de la IA en San Francisco

La moratoria de los centros de datos requiere tratamiento legislativo y no equivale a una prohibición vigente. La información revisada señala que tres supervisoras (Connie Chan, Jackie Fielder y Chyanne Chen) acompañan el proyecto.

El debate excede San Francisco. Durante el último mes, funcionarios de 15 ciudades y condados de California propusieron o adoptaron moratorias, y que una docena votó a favor de alguna pausa.

Gilroy aprobó una suspensión de 45 días, mientras Fresno pidió redactar una prohibición por diez años. Esas medidas no tienen idéntico alcance y deben explicarse por separado.

Crece la resistencia contra los centros de datos en múltiples ciudades de Estados Unidos (Archivo) harhar38 - Shutterstock

La Data Center Coalition, que representa a la industria, advirtió que la multiplicación de moratorias genera incertidumbre para inversiones de largo plazo. Su directora de asuntos gubernamentales, Khara Boender, afirmó que la mayoría de los centros sostiene servicios cotidianos de internet y que California ya cuenta con resguardos sobre tarifas eléctricas y uso responsable del agua.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.