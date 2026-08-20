Confirmado por Gavin Newsom: el plan que beneficia a los conductores en California e involucra US$95 millones

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una inversión de US$95,2 millones para ampliar la infraestructura destinada a vehículos de cero emisiones en todo el estado.

California repartirá US$95,2 millones para cargadores eléctricos, hidrógeno y capacitación

De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno de California, la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) destinará los fondos a estaciones de abastecimiento de hidrógeno y programas de capacitación laboral.

El programa contempla cuatro áreas principales de inversión:

US$48 millones para infraestructura de carga de vehículos de cero emisiones livianos.

para infraestructura de carga de vehículos de cero emisiones livianos. US$30,2 millones para infraestructura destinada a vehículos de cero emisiones medianos y pesados.

para infraestructura destinada a vehículos de cero emisiones medianos y pesados. US$15 millones para infraestructura de abastecimiento de hidrógeno.

para infraestructura de abastecimiento de hidrógeno. US$2 millones para capacitación y desarrollo laboral.

Además, al menos el 50% del dinero deberá destinarse a proyectos que beneficien o presten servicios a residentes de bajos ingresos y comunidades desfavorecidas.

La CEC también prevé asignar US$95,2 millones anuales durante los años fiscales 2027-2028 y 2028-2029, aunque las partidas de esos períodos pueden modificarse en futuras actualizaciones del programa.

California ampliará su red de cargadores para vehículos eléctricos con US$48 millones

Una parte importante de la inversión estará destinada a ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos livianos.

California cuenta actualmente con 216.445 puertos de carga eléctricos públicos y compartidos, según datos de la CEC. El estado también superó los 20.000 cargadores rápidos de corriente continua (DC), que permiten reducir los tiempos de carga durante viajes de mayor distancia.

Los fondos priorizarán, entre otros proyectos, infraestructura de carga rápida y soluciones domiciliarias o cercanas al hogar, especialmente donde la inversión privada es insuficiente.

Parte del fondo será destinado a ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos livianos Ashton Stan

Cuánto invertirá California en estaciones de hidrógeno para vehículos de cero emisiones

Según el aviso oficial, California ha financiado y proyectado una red de más de 100 estaciones de hidrógeno destinadas a vehículos de celdas de combustible livianos, medianos y pesados. El programa contempla nuevas inversiones para ampliar este tipo de infraestructura.

Otros US$30,2 millones estarán destinados a vehículos de cero emisiones medianos y pesados, incluidos los utilizados en el transporte de carga, los puertos, las flotas públicas y los autobuses escolares.

California destinará fondos a capacitación laboral y comunidades de bajos ingresos

El programa asignará US$2 millones a capacitación y desarrollo laboral para acompañar el crecimiento de las actividades vinculadas con el transporte de cero emisiones.

La CEC establece que estas inversiones deben prestar especial atención a las comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas. Desde 2008, el programa estatal de transporte limpio acumuló más de US$2.700 millones en inversiones relacionadas con vehículos de cero emisiones, infraestructura, combustibles alternativos, tecnologías y capacitación laboral.

Entre sus proyectos figuran más de 52.000 puertos de carga instalados o planificados, además de más de 40 proyectos de fabricación y más de 30 programas de capacitación.

MyFirstEV en California: descuentos de hasta US$3500 para comprar o alquilar vehículos eléctricos

La inversión en infraestructura se suma al programa MyFirstEV, anunciado por Newsom a comienzos de agosto.

MyFirstEV combina fondos de California y aportes de las automotrices para reducir el costo inicial de los vehículos de cero emisiones gov.ca.gov

La iniciativa ofrece descuentos instantáneos de hasta US$3.500 para determinados compradores que adquieren o alquilan por primera vez un vehículo de cero emisiones. El beneficio alcanza también a algunos vehículos usados, con un descuento de hasta US$1.750.

El programa cuenta con US$135,5 millones en fondos estatales, que serán igualados por los fabricantes participantes para generar un total de US$271 millones en descuentos.