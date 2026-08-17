Oficial y confirmado: el nuevo programa que ofrece US$3500 de descuento para autos eléctricos en California

Los residentes de California que buscan su primer vehículo de cero emisiones ya pueden acceder, con algunos fabricantes, a 3500 dólares de descuento sobre determinados modelos nuevos a través de MyFirstEV. El beneficio amplía el esquema de descuento para autos eléctricos y se aplica directamente durante la operación, sin un trámite previo para recibir el dinero después.

MyFirstEV en California: quiénes califican para recibir el descuento de US$3500

De acuerdo con CalMatters, el incentivo está disponible para residentes de California que compren o alquilen por primera vez un vehículo de cero emisiones. Los interesados deben confirmar que nunca antes tuvieron una unidad de este tipo y firmar una declaración legal antes de retirarla.

La CARB exige que cada beneficiario acceda por primera vez a un vehículo de cero emisiones y permite un único incentivo por persona Archivo

La Junta de Recursos del Aire de California ( CARB , por sus siglas en inglés) precisó que cada persona puede recibir un solo incentivo durante toda la vigencia de MyFirstEV. El formulario de autodeclaración se firma bajo pena de perjurio y forma parte de los controles previstos para evitar el uso indebido de los fondos.

( , por sus siglas en inglés) precisó que cada persona puede recibir de MyFirstEV. El formulario de autodeclaración se firma bajo pena de perjurio y forma parte de los controles previstos para evitar el uso indebido de los fondos. El mecanismo no exige completar una solicitud antes de visitar el concesionario . El comprador debe recurrir a una de las automotrices participantes y comprobar que el modelo elegido cuenta con fondos disponibles.

. El comprador debe recurrir a una de las automotrices participantes y comprobar que el modelo elegido cuenta con fondos disponibles. La rebaja se aplica en el punto de venta , por lo que no existe un período de espera posterior para recibir el beneficio. El aporte para un vehículo nuevo alcanza los US$3500 .

, por lo que no existe un período de espera posterior para recibir el beneficio. El aporte para un vehículo nuevo alcanza los . La inversión estatal cubre US$1750 y el fabricante participante aporta otros US$1750. Para los usados, el total es de US$1750, dividido en partes iguales entre el estado de California y la empresa automotriz.

Qué vehículos califican para MyFirstEV y cuáles son los límites de precio en California

MyFirstEV no alcanza a cualquier unidad. Los vehículos nuevos elegibles deben ser modelo 2026 o posterior. Para los fabricantes que no tienen su sede en California, el precio de venta sugerido debe ser de US$50.000 o menos.

Los vehículos usados tienen otras condiciones. Su precio no puede superar los US$25.000 y deben tener al menos dos años de antigüedad respecto del año de la operación.

California aporta US$135,5 millones a MyFirstEV y los fabricantes participantes igualan la inversión estatal dólar por dólar

Solo califican unidades vendidas como vehículos usados certificados mediante los programas de los propios fabricantes. La medida contempla tanto unidades eléctricas a batería como unidades que utilizan pilas de combustible de hidrógeno.

Los híbridos enchufables quedan fuera de la medida porque poseen motores a gasolina que producen emisiones por el caño de escape. Existe una excepción a los límites de precio.

Las compañías con sede en California que producen exclusivamente vehículos de cero emisiones no quedan sujetas al tope de US$50.000 para unidades nuevas ni al máximo de US$25.000 para usadas.

Estas condiciones aparecen después de otros cambios para los compradores de autos en California, donde distintas normas estatales también modificaron los derechos vinculados con operaciones en concesionarios.

MyFirstEV: qué automotrices ofrecen el incentivo y cuáles se sumarán en 2026

La oficina del gobernador de California informó que Hyundai, Lucid y Tesla comenzaron a ofrecer el incentivo en agosto, aunque Tesla ya agotó los fondos que tenía asignados al programa.

comenzaron a ofrecer el incentivo en agosto, aunque Tesla ya agotó los fondos que tenía asignados al programa. Ford, Rivian, Chevrolet y Kia prevén incorporarse durante agosto. Toyota/Lexus, Honda y Subaru tienen previsto hacerlo en septiembre, mientras que Mitsubishi apunta a noviembre.

prevén incorporarse durante agosto. tienen previsto hacerlo en septiembre, mientras que Mitsubishi apunta a noviembre. Por su parte, Nissan y Volvo todavía no definieron públicamente una fecha de lanzamiento dentro del cronograma difundido por las autoridades. La disponibilidad depende de cada fabricante, de los modelos y de los fondos asignados.

una fecha de lanzamiento dentro del cronograma difundido por las autoridades. La disponibilidad depende de cada fabricante, de los modelos y de los fondos asignados. Por eso, la CARB recomienda verificar con la empresa correspondiente si el incentivo está activo antes de concretar la operación. Los vehículos adquiridos u ordenados antes de que el fabricante habilite su beneficio no califican de forma retroactiva .

si el incentivo está activo antes de concretar la operación. Los vehículos adquiridos u ordenados antes de que el fabricante habilite su beneficio . El fondo estatal para MyFirstEV asciende a US$135,5 millones y las automotrices igualan ese aporte dólar por dólar. El gobierno de Gavin Newsom situó el volumen combinado en US$271 millones destinados a las rebajas en el punto de venta.

MyFirstEV y otras ayudas de California: cómo sumar hasta US$12.000 en incentivos

El nivel de ingresos no modifica el monto de MyFirstEV. Sin embargo, las personas de menores recursos pueden combinarlo con otros incentivos disponibles, entre ellos Driving Clean Assistance Program y Clean Cars 4 All.

La medida de Gavin Newsom para otorgar reembolsos en la compra de autos eléctricos en California

Este último esquema exige ingresos iguales o inferiores al 300% del nivel federal de pobreza y puede aportar hasta US$12.000 adicionales, según CalMatters. La CARB confirmó que MyFirstEV admite su combinación con incentivos propios y con ayudas administradas por otros organismos.

El lanzamiento del beneficio estatal llegó después del final de los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos, que habían alcanzado hasta US$7500 para unidades nuevas y US$4000 para usadas. California orientó MyFirstEV a quienes ingresan por primera vez al mercado de vehículos de cero emisiones.

La CARB proyectó que la inversión estatal podría incentivar la adquisición o alquiler de más de 73.000 vehículos. Los fondos son de asignación única y el beneficio continuará disponible mientras cada fabricante conserve recursos dentro de su participación.