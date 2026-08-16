Newsom reembolsa US$3500 a quienes compren carros eléctricos: los requisitos para recibir el descuento en agosto 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, puso en marcha en agosto de 2026 un reembolso de 3500 dólares para residentes que adquieran o tomen en leasing por primera vez un vehículo nuevo de cero emisiones. El descuento para autos eléctricos reduce el precio antes de la entrega de la unidad y no exige una solicitud previa.

MyFirstEV en California: quiénes califican para el reembolso de US$3500

Según informó CalMatters, MyFirstEV exige que el beneficiario resida en California y acceda por primera vez a un vehículo de cero emisiones. El programa permite tanto la compra como el leasing de una unidad elegible.

La medida de Gavin Newsom para otorgar reembolsos en la compra de autos eléctricos en California

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) administra el programa. Los participantes deben firmar un documento legal para declarar que nunca compraron ni tomaron en leasing un vehículo eléctrico con anterioridad.

El nivel de ingresos no modifica el monto de MyFirstEV. Por lo tanto, cualquier residente del estado puede acceder al incentivo si cumple la condición de comprador primerizo y elige una unidad admitida por el programa.

Qué carros eléctricos califican para MyFirstEV y cuáles son los límites de precio

La Oficina del Gobernador de California indicó que los autos nuevos pueden recibir US$3500 si su precio sugerido por el fabricante no supera los US$50.000. Las unidades usadas pueden acceder a US$1750 si cuestan hasta US$25.000 y forman parte de los programas de vehículos usados de los fabricantes.

El beneficio alcanza a autos eléctricos a batería y vehículos con pila de combustible de hidrógeno. CalMatters confirmó que los híbridos no califican para MyFirstEV. La normativa contempla una excepción para los fabricantes con sede central en California. En esos casos, el límite de precio del vehículo no rige para acceder al incentivo, según detalló CalMatters.

Cómo obtener el reembolso de US$3500 de MyFirstEV en agosto de 2026

El comprador no necesita presentar un formulario antes de visitar un concesionario. El descuento forma parte de la operación comercial y el vendedor lo resta del precio de la unidad. California Climate Investments detalló que MyFirstEV comenzó el 3 de agosto de 2026. Los fondos siguen un sistema por orden de llegada y cada fabricante administra su disponibilidad.

Los autos usados elegibles pueden obtener US$1750 si su precio no supera los US$25.000

Antes de cerrar la operación, el interesado debe confirmar dos puntos con el concesionario: su elegibilidad para MyFirstEV y la existencia de fondos para la marca elegida. Las unidades encargadas o adquiridas antes de que el fabricante habilite su participación no obtienen el incentivo.

Este sistema marca una diferencia frente a otros programas que exigieron trámites previos. El comprador obtiene los reembolsos instantáneos en California dentro de la transacción y no debe esperar hasta una declaración impositiva posterior.

MyFirstEV en agosto de 2026: qué marcas ofrecen descuentos para carros eléctricos

La actualización de la CARB del 10 de agosto de 2026 indicó que Chevrolet, Genesis, Hyundai, Kia y Lucid ya tenían disponible el incentivo. Ford y Rivian tenían previsto activar sus programas durante agosto.

La misma actualización ubicó a Honda, Lexus y Subaru con inicio previsto para septiembre. Mitsubishi tenía lanzamiento programado para noviembre, mientras Nissan y Volvo figuraban sin una fecha definida.

Los hogares que cumplen ciertos niveles de ingresos pueden sumar MyFirstEV a otros programas de asistencia de California Freepik

Tesla, en cambio, aparecía con sus fondos agotados. La disponibilidad puede variar entre marcas y concesionarios, por lo que el comprador debe revisar el estado del programa antes de concretar la operación. El programa distribuye fondos entre los fabricantes participantes. Una mayor demanda por determinada marca puede agotar su cupo antes que el de otras compañías.

Por qué California creó MyFirstEV tras el fin de los créditos federales para vehículos eléctricos

Reuters informó que el programa cuenta con aportes del presupuesto estatal y de los fabricantes. California destinó US$135,5 millones y las automotrices aportan una suma equivalente. El esquema surgió después de la eliminación de los créditos fiscales para eléctricos que ofrecía el gobierno federal. Esos beneficios alcanzaban US$7500 para unidades nuevas y US$4000 para vehículos usados.

La Oficina del Gobernador señaló que el paquete genera alrededor de US$271 millones en ahorros disponibles en el punto de venta. La medida forma parte de las políticas estatales destinadas a ampliar el uso de vehículos de cero emisiones.

Qué otros incentivos pueden sumar los compradores de bajos ingresos en California

Los residentes con menores ingresos pueden sumar MyFirstEV a otros incentivos estatales. Entre ellos figuran Driving Clean Assistance Program y Clean Cars 4 All. Para acceder a Clean Cars 4 All, el ingreso del hogar debe ubicarse en el 300% o menos del nivel federal de pobreza. CalMatters indicó que este programa puede aportar hasta US$12.000 en ahorros adicionales para quienes cumplan sus condiciones.