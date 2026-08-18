Es oficial: la ley AB 1340 firmada por Newsom que beneficia a conductores de Uber y Lyft en California

Una nueva etapa se abre para los trabajadores de las plataformas de transporte en California. La ley AB 1340, firmada por Gavin Newsom, creó un mecanismo para que los conductores puedan organizarse, elegir representantes y negociar colectivamente con las empresas que operan aplicaciones de viajes, lo que podría modificar la relación entre miles de residentes y compañías como Uber y Lyft.

La AB 1340 permitió crear una representación para conductores de Uber en California

La ley fue impulsada y firmada en 2025 por el gobernador Newsom y estableció un marco específico para que los conductores de las empresas de transporte mediante aplicaciones puedan ejercer derechos de organización laboral.

La licencia de conducir digital en California anunciada por Newsom

El comunicado difundido por la administración estatal explica que la iniciativa permitió avanzar hacia la creación de una representación colectiva para los trabajadores de este sector y que, tras verificarse el respaldo requerido, la California Gig Workers Union alcanzó el umbral necesario para representar a los conductores de todo el estado.

Según ese mismo comunicado, la Junta de Relaciones del Empleo de California (PERB, por sus siglas en inglés) verificó que la organización había alcanzado el apoyo del 30% de los conductores activos del estado, el umbral requerido por la ley.

A partir de esa determinación se abrió un período de espera de 30 días, después del cual la California Gig Workers Union podrá ser certificada como representante de negociación colectiva de los conductores de Lyft y Uber.

La ley de California apoyada por Newsom cambió las reglas de negociación

La norma se denomina oficialmente Transportation Network Company Drivers Labor Relations Act y fue incorporada al Código de Negocios y Profesiones de California. La AB 1340 fue aprobada por el gobernador el 3 de octubre de 2025 y presentada ese mismo día ante el secretario de Estado.

y fue incorporada al Código de Negocios y Profesiones de California. La fue y presentada ese mismo día ante el secretario de Estado. El texto legislativo establece que su objetivo es crear un sistema específico de relaciones laborales para los conductores de las compañías de transporte mediante aplicaciones.

La normativa firmada por Newsom está diseñada para encajar dentro del sistema que clasifica a los conductores como contratistas independientes HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ley reconoce expresamente que los conductores tienen derecho a formar , incorporarse y participar en organizaciones de conductores , elegir representantes para negociar en su nombre, efectuar actividades colectivas con fines de negociación o ayuda mutua y también decidir no participar.

, incorporarse y participar en , para negociar en su nombre, efectuar actividades colectivas con fines de negociación o ayuda mutua y también decidir no participar. El mecanismo no obliga a un trabajador a sindicalizarse , sino que establece las condiciones para que pueda hacerlo si así lo decide.

, sino que establece las condiciones para que pueda hacerlo si así lo decide. La normativa toma en cuenta el sistema creado por la Proposición 22. Esa iniciativa, aprobada por los votantes en 2020, estableció determinadas condiciones para los conductores de aplicaciones y los clasificó como contratistas independientes cuando se cumplen ciertos requisitos.

Conductores de Uber y Lyft: qué pueden negociar en California, según la ley

La ley determina que el alcance incluye los ingresos de los conductores, sus beneficios y otros términos y condiciones de trabajo. También incorpora expresamente las desactivaciones de las cuentas como un asunto obligatorio de negociación.

Cambiaron las condiciones para conductores de Uber y Lyft a partir de la ley de California Fotomontaje generado con IA

El texto establece además cuáles son algunos de los temas que, como mínimo, deberán ser considerados dentro de un eventual acuerdo sectorial. Entre ellos aparecen:

Procesos para apelar desactivaciones

Representación de los conductores durante esas apelaciones

Licencias pagadas

Información sobre ganancias por viaje, semana y mes

Procedimientos de reclamos y arbitraje

Mecanismos vinculados con compensaciones y beneficios

Cuestiones de seguridad

Acceso de la organización representativa a los sistemas de comunicación con los conductores

Deducción voluntaria de cuotas y aportes

Fondos destinados a beneficios y servicios para los trabajadores

La ley también establece que los acuerdos pueden incluir disposiciones que mejoren los mínimos ya garantizados por la legislación vigente. Sin embargo, no podrán reducir esas garantías, limitar la flexibilidad de los conductores para elegir oportunidades laborales ni modificar su condición legal de contratistas independientes.