Conoce el festival de cine latino que reúne a migrantes hispanos en EE.UU.

Una nueva edición del evento “InFocus: Latinx and Hispanic Cinema 2024″ se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en el South Park Center, ubicado en Los Ángeles. Este evento es organizado por NewFilmmakers Los Ángeles (NFMLA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro.

Según el sitio web de los organizadores, el festival exhibirá 25 cortometrajes que incluyen trabajos de narrativa, documental y animación, en representación de casi una docena de países como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Francia, México, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos.

Presentaciones destacadas

Dentro del programa destacan cinco nuevos cortometrajes de talentos emergentes, entre ellos el estreno en Los Ángeles de “When Big People Lie” de Gianfranco Fernández-Ruiz, quien fue reconocido como Mejor Nuevo Cineasta de NFMLA en 2024.

Además, se presentarán en estreno mundial: “Pétalos” de Nicole Mejía, ganadora del premio Best of Award de NFMLA; “The Mourning Of” de Merced Elizondo, becaria de NewNarratives; y “The Devil’s Plot” de Julia Weisberg Cortés.

“Cooking with Claudia” es uno de los cortometrajes que se presentará el 2 de septiembre en el festival.

“Estamos muy entusiasmados con lo que promete ser una edición extraordinaria de este evento que esperamos cada año. Es una oportunidad para destacar nuevas historias y dar la bienvenida tanto a cineastas consagrados como a nuevos talentos de todo el mundo”. Expresaron desde la dirección del evento, en un comunicado compartido con La Opinión.

En esta ocasión, NFMLA convocó a un grupo selecto de profesionales de la industria, ejecutivos y creativos reconocidos, para apoyar a los cineastas y proyectos programados este 2024.

Entre los profesionales que participarán se encuentran Diana Mogollón de Dan Lin’s Rideback Rise, Fidel Barajas de WME, Georgina González de NBCUniversal, Giulia Cardamone de El Estudio, Gloriana Paz de Latino Public Broadcasting, Graciela García de Cinetic Media, Henry Kittredge de Iconoclast, Jeff Valdez de New Cadence Productions, Joan Wai de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Julia Iglesias de Focus Features, Leonardo Zimbron de 3pas Studios, Nando Vila de Exile Content Studio, Ramón Campos de Bambú Producciones, Tatiana Castro de Latin World Entertainment de Sofía Vergara, y Yira Vilaro de Fabula.

Dónde encontrar la programación del festival de cine latino que se celebrará en Los Ángeles

La programación del festival comenzará con “InFocus: São Paulo”, una colección de películas seleccionadas en colaboración con SPCINE y Kinoforum, que destaca el trabajo de diversos cineastas de São Paulo, Brasil.

El evento seguirá con “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema I”, una selección de cortometrajes que presenta personajes que tienen maneras creativas de resolver problemas.

Luego, se presentará “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema II”, una colección de historias sobre autodeterminación, sanación y la creación de nuestro propio destino.

La jornada concluirá con “InFocus: Latinx & Hispanic Cinema III”, que sumergirá a las personas en el mundo del realismo mágico, narrativas experimentales y elementos que desafían las apariencias.

Toda la programación, entradas y horarios están disponibles en la página web de NewFilmmakers Los Ángeles.

