ICE podría perder el control y la posibilidad de entrar en estos lugares de California

Un proyecto de ley podría limitar el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a escuelas públicas de California. La medida, que avanza en el senado estatal, busca impedir que agentes federales ingresen a estos establecimientos educativos sin una orden judicial válida. En caso de aprobarse, prohibirá que las escuelas permitan interrogatorios, registros o cualquier tipo de intervención por parte de las autoridades migratorias.

Qué propone el proyecto SB 48 del Senado de California

La iniciativa legislativa fue presentada por la senadora demócrata Lena González y cuenta con el respaldo del superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond. Según The San Diego Union Tribune, la SB 48 establece que las escuelas, oficinas educativas y su personal no podrán autorizar el ingreso de agentes migratorios a menos que presenten una orden emitida por un juez.

La senadora que impulsa la norma afirma que la presencia de los agentes del ICE en los colegios afecta de modo negativo a los niños Unsplash

González afirmó que la medida busca proteger a los alumnos del impacto negativo que puede provocar la presencia de autoridades federales en los colegios. “La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido desde hace tiempo que la Constitución garantiza el derecho a la educación independientemente del estatus migratorio, y hasta hace poco, el gobierno federal había tratado estos espacios sensibles como zonas seguras”, expresó.

Además, la senadora sostuvo: “Las medidas migratorias cerca de las escuelas tienen un efecto negativo en la asistencia escolar, aumentan la pérdida de aprendizaje y perjudican la salud mental de los estudiantes”.

Qué lugares quedarían protegidos del ICE si se aprueba la SB 48

De acuerdo con el texto del proyecto, las escuelas públicas se transformarían en zonas de acceso restringido para las autoridades migratorias. En caso de que un agente del ICE se presente con una orden judicial o de arresto, el personal escolar deberá exigir una identificación y una justificación por escrito de la visita y guardar copias de los documentos.

En caso de que los oficiales no cuenten con una orden, se les podrá denegar el acceso a la institución educativa. El proyecto también instruye al fiscal general de California a desarrollar directivas oficiales para orientar a las escuelas sobre cómo cumplir estas nuevas normas.

En enero, Donald Trump eliminó la norma que declaraba como "lugares sensibles" a escuelas e iglesias Imagen de Freepik

La SB 48 surgió como respuesta directa al cambio de política migratoria impulsado por el expresidente Donald Trump. En enero, se eliminó la normativa que consideraba a las escuelas e iglesias como “lugares sensibles”, donde no se permitían redadas o arrestos.

Ante esa modificación, Thurmond consideró que “no se puede negar que este tipo de actividad tiene un efecto negativo en nuestras escuelas". Y si bien aclaró que esta expresión no representaba una declaración sobre la inmigración o sobre las políticas implementadas por el Presidente, los niños “no deberían tener miedo de venir a la escuela”.

Cómo avanza el proyecto en el Senado

El Comité de Educación del Senado de California aprobó la iniciativa con seis votos a favor y uno en contra, de acuerdo con San Diego Red. Ahora, el proyecto se trasladará al Senado completo, donde deberá alcanzar una mayoría de dos tercios para avanzar hacia la Asamblea estatal y luego al escritorio del gobernador Gavin Newsom, para su firma.

El proyecto se trasladará al Senado, donde deberá alcanzar una mayoría para avanzar hacia la Asamblea estatal y llegar al gobernador Gavin Newsom Mark Schiefelbein - AP

La senadora republicana Rosilicie Ochoa Bogh fue una de las que apoyó la propuesta. Aunque aclaró que ya existen leyes de privacidad que impiden a las escuelas compartir información sobre el estatus migratorio de los alumnos, destacó la necesidad de frenar el temor. “Se está promoviendo mucho miedo y esto tiene que parar”, consignó The San Diego Union Tribune.

El único voto en contra del Comité provino del senador republicano Steven Choi, quien argumentó que la medida obstaculiza la comunicación entre las fuerzas del orden.