Gavin Newsom, gobernador de California hasta comienzos de enero de 2027, recibió críticas luego de que los votantes rechazaran el 3 de noviembre la Proposición 40, un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios al que él se había opuesto.

Por qué Newsom se opuso al impuesto y qué aprobó California con la Proposición 42

La medida perdió por 52,8% a 47,2%. Brian Galle, profesor de derecho de la Universidad de California en Berkeley y uno de los artífices de la iniciativa, afirmó que el gobernador demócrata “se puso del lado de los multimillonarios y no del de los trabajadores de la salud”.

Newsom argumentó que un impuesto único no resolvería los problemas fiscales del estado y que llevaría a residentes adinerados a mudarse.

También respaldó la Proposición 42, una contramedida financiada por un comité que fundó el cofundador de Google, Sergey Brin. Según los resultados reportados, fue aprobada. GV Wire informó que prohíbe nuevos impuestos a la riqueza, creados por ley estatal o por enmienda constitucional, aunque los votantes pueden revertir la prohibición en otra votación.

Antes de la elección, Newsom dijo que respalda un impuesto mínimo a los multimillonarios a escala nacional, según CNN.

Los opositores a la Proposición 40 aportaron USD 378,4 millones y la campaña a favor recaudó USD 33,5 millones, según CalMatters.

Gavin Newsom había rechazado la idea de un impuesto a la riqueza en 2024 Captura

Quiénes critican a Newsom y cómo se dividieron los demócratas y los sindicatos

Ro Khanna, representante demócrata por Silicon Valley, afirmó: «La razón por la que no ganamos es Newsom». Lo acusó de no querer ofender a donantes multimillonarios, según CNN, que indicó que el equipo del gobernador declinó responder. Una fuente cercana a Newsom dijo a CNN que él interpreta el resultado como una validación de su postura.

El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW, por sus siglas en inglés), promotor de la medida, volverá a intentarlo en 2028 si la Legislatura no ofrece una solución para financiar la salud, dijo su presidente, Dave Regan.

El Partido Demócrata de California y la central sindical California Federation of Labor Unions apoyaron la Proposición 40, mientras que el sindicato de docentes “California Teachers Association y Planned Parenthood” coincidieron con Newsom en oponerse.

Qué pasa con Medi-Cal y los latinos de California cuando asuma Xavier Becerra

Los latinos son el 52% de los afiliados a Medi-Cal, el programa Medicaid del estado, frente al 40% de la población de California, según un informe de 2025 del Latino Policy and Politics Institute de la Universidad de California en Los Ángeles.

Desde el 1 de enero de 2027, los adultos de 19 a 64 años sin hijos menores de 13 años cubiertos por la expansión de Medicaid deberán acreditar trabajo, voluntariado, estudio o capacitación para conservar la cobertura, según el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS, por sus siglas en inglés).

Rigen exenciones, por ejemplo, por embarazo o discapacidad. El organismo pidió al gobierno federal una prórroga de seis meses para adaptar sus sistemas.

La California Health Care Foundation, con estimaciones de DHCS de mayo, proyecta que 1,1 millones de afiliados perderán la cobertura hasta 2029-30 por este requisito.

Xavier Becerra, quien asumirá la gobernación a comienzos de enero, se opuso al impuesto, pero dijo estar abierto a nuevos tributos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.