Declarar impuestos en dos minutos: California lanza herramientas para simplificar trámites de pequeños negocios

El gobierno de California resaltó la implementación de nuevas herramientas diseñadas para agilizar y facilitar el proceso de declaración de impuestos sobre las ventas para las pequeñas empresas. Las dos funciones están reservadas para quienes cumplen los requisitos, y ya fueron utilizadas por miles de personas.

Quick File y Return Filing Tool: las nuevas herramientas de California para pequeños negocios

La Oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, detalló en un comunicado de prensa publicado el 12 de agosto las dos herramientas que comenzaron a implementarse entre junio y julio de este año y son útiles para quienes tienen un pequeño negocio.

Las dos herramientas de California permiten a los dueños de pequeñas empresas presentar declaraciones de impuestos de una forma más sencilla y rápida Imagen ilustrativa generada con IA

Las funciones, desarrolladas por el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (Cdtfa, por sus siglas en inglés), están disponibles para quienes cumplen los requisitos.

“El gobierno debe trabajar para el pueblo, y eso significa hacerlo más eficiente, más eficaz y más participativo”, expresó en primer lugar el gobernador californiano. En ese sentido, Newsom se refirió a la optimización de la experiencia civil con la interacción con el gobierno.

“No solo estamos cambiando la forma en que opera el gobierno, sino también la forma en que los californianos lo experimentan, con mejores servicios, más innovación y mayor participación ciudadana”, sostuvo.

Por su parte, Trista González, directora del Cdtfa, declaró en otro comunicado que Quick File y la herramienta de presentación de declaraciones facilitan el proceso para las pequeñas empresas.

“Estas herramientas forman parte del compromiso del Cdtfa de ayudar a las pequeñas empresas de California a prosperar, mejorando el proceso de presentación de declaraciones para que puedan remitir de manera eficiente los impuestos que recaudan de sus clientes”, completó.

Cómo funcionan Quick File y Return Filing Tool para declarar impuestos en California

Con base en el comunicado, las herramientas que impulsa el Cdtfa consisten en lo siguiente:

Quick File : permite a los negocios presentar sus declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas en menos de dos minutos. El sistema utiliza un cuestionario de solo cinco preguntas para determinar si el negocio es elegible para este proceso rápido.

: permite a los negocios sobre las en menos de dos minutos. El sistema utiliza un cuestionario de solo cinco preguntas para determinar si el negocio es elegible para este proceso rápido. Return Filing Tool (herramienta de presentación de declaraciones): es un recurso que guía paso a paso a los dueños de negocios a través de preguntas sencillas y directas para garantizar que la presentación de sus impuestos sea precisa.

En California, Quick File permite presentar declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas en menos de dos minutos Freepik

Durante su primer periodo de mayor actividad, según las autoridades, unos 15.000 contribuyentes utilizaron Quick File y reportaron que el trámite fue un 70% más rápido. Asimismo, el gobierno aseguró que se logró un ahorro colectivo de 900 horas en trámites.

Por su parte, en los primeros dos meses de funcionamiento de Return Filing Tool, más de 600 clientes completaron sus declaraciones mediante este formato basado en preguntas.

Las herramientas forman parte del compromiso del Cdtfa de ayudar a las pequeñas empresas de California a prosperar. Además, de acuerdo con la administración estatal, el departamento trabaja actualmente para ampliar el proceso y que más contribuyentes puedan beneficiarse.

Cómo acceder a Quick File y Return Filing Tool del Cdtfa en California

Para acceder a las herramientas impulsadas por el gobierno californiano, los administradores de pequeñas empresas deben ingresar con su cuenta en la página web de Servicios en línea.

A las compañías que potencialmente cumplan los requisitos para Quick File se les preguntará, una vez que comiencen a preparar su declaración, si desean probar el nuevo método.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Los propietarios de negocios que cumplan los requisitos para usar Return Filing Tool verán un nuevo enlace denominado “Presentar la Declaración con Return Filing Tool”.

Una vez dentro de estas secciones, los usuarios podrán utilizar la función que aplique a su caso para simplificar el proceso de presentación de declaraciones de impuestos.