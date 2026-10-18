Demolieron una terminal de 96 años en un aeropuerto de California y construyen un edificio un 50% más grande

Los directivos del Aeropuerto Hollywood Burbank (BUR), en el sur de California, completaron la construcción de una nueva instalación para los pasajeros tras el cierre de una terminal de 96 años que será demolida. La obra, que tomó dos años de trabajo sin interrumpir el flujo constante de millones de viajeros, se posiciona como la primera terminal aérea comercial totalmente nueva de Los Ángeles en varias décadas.

Los motivos detrás de la demolición de la terminal de 96 años en California

El martes 13 de octubre de 2026, el BUR inauguró oficialmente la nueva terminal de pasajeros con el despegue de Alaska Airlines hacia Santa Rosa y el posterior aterrizaje de un vuelo de Southwest Airlines procedente de Las Vegas.

La nueva terminal en el BRU de California cuenta con mayor espacio para la circulación de viajeros en los pasillos y salas de espera @fly_bru

En un comunicado de prensa, las autoridades remarcaron que la decisión de reemplazar la estructura histórica respondió a la necesidad de mejorar la seguridad operativa y cumplir con las normas estructurales vigentes.

El nuevo complejo ofrece una separación sensiblemente mayor respecto a las pistas de aterrizaje y se diseñó bajo los estándares actuales de resiliencia sísmica y accesibilidad universal (ADA).

Durante la ceremonia de corte de cinta, realizada el 5 de octubre, los directivos aeroportuarios rindieron homenaje al legado de la antigua terminal y recordaron su importante papel a lo largo de casi un siglo de operaciones en el aeropuerto.

“Es de la vieja escuela. A todo el mundo le encanta”, afirmó Molly Cronin, una de las últimas pasajeras de la antigua terminal, entrevistada por CBS News. “La voy a echar de menos”, sostuvo luego.

John Hatanaka, director ejecutivo del aeropuerto Hollywood Burbank, remarcó sobre la demolición del edificio erigido en 1930: “Durante 96 años, la antigua terminal nos sirvió bien, pero ya no cumple con las directrices de diseño de la FAA ni con las normas sísmicas de California”.

La nueva terminal del BUR de California se construyó bajo los estándares actuales de protección anti-sismos y cumple con los requerimientos de accesibilidad de la ley ADA @fly_bur

Cómo es la nueva terminal construida por el BUR de California

La nueva terminal está ubicada en el sector noreste del aeropuerto, con ingresos a través de Hollywood Way y Winona Avenue. La nueva instalación tiene unos 355 mil pies cuadrados (aproximadamente 33 mil metros cuadrados), un 53% más que la terminal anterior, y cuenta con 14 puertas de embarque, la misma cantidad que su predecesora.

La instalación, administrada por la Autoridad del Aeropuerto Burbank-Glendale-Pasadena, presenta la propuesta estética denominada “Icon”, inspirada en la herencia cinematográfica de Hollywood y aprobada mediante consulta comunitaria. Entre las características clave figuran:

Espacios comerciales: salones con una oferta renovada de tiendas, gastronomía y sanitarios modernizados.

salones con una oferta renovada de tiendas, gastronomía y sanitarios modernizados. Acceso ágil: servicio de valet parking integrado a la estructura de estacionamiento y una zona de abordaje para aplicaciones de transporte a pocos pasos.

servicio de valet parking integrado a la estructura de estacionamiento y una zona de abordaje para aplicaciones de transporte a pocos pasos. Identidad local: un bar panorámico con vista a las pistas, galerías de arte con instalaciones rotativas creadas por artistas locales y la conservación del tradicional sistema de embarque al aire libre.

un bar panorámico con vista a las pistas, galerías de arte con instalaciones rotativas creadas por artistas locales y la conservación del tradicional sistema de embarque al aire libre. Mayor amplitud: las zonas de espera y pasillos cuentan con mayor espacio para la circulación de viajeros.

“Estamos deseando ver cómo todos, desde el personal hasta las aerolíneas y los pasajeros, disfrutan de lo que ofrece la nueva terminal”, expresó Hatanaka.

Por su parte, Tyron Hampton, presidente de la Autoridad del Aeropuerto Burbank-Glendale-Pasadena, afirmó que la intención de la comisión fue “construir algo que durara los próximos cien años”.

La nueva terminal de Hollywood Burbank Airport en California

La preparación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles

La nueva terminal también tiene el objetivo de reforzar el arribo de nuevos pasajeros a Los Ángeles de cara a los Juegos Olímpicos 2028 que se desarrollarán en la ciudad.

Al encontrarse a pocos minutos de puntos clave como Hollywood, Pasadena, el Valle de San Fernando y el centro de Los Ángeles, el aeropuerto ofrece una vía de acceso rápida hacia los destinos más transitados de la región.

En el comunicado, las autoridades de BUR indicaron que el momento de la inauguración ”es particularmente significativo” debido a que el sur de California se prepara para recibir visitantes de todo el mundo en los años previos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28.

“Con una infraestructura moderna, mejores comodidades para los pasajeros y la comodidad que ha distinguido desde hace mucho a BUR de los aeropuertos más grandes, el nuevo aeropuerto está bien posicionado para servir tanto a residentes como a visitantes durante las próximas décadas”, concluyeron.