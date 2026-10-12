Detenciones de la CBP en los aeropuertos y qué pasa con la green card ante un agente de inmigración

Al menos 19 titulares de green card permanecieron detenidos más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), California, entre enero y julio de 2026, bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las autoridades de la ciudad reclaman atención médica y acceso a abogados para los retenidos.

Qué se sabe de las detenciones de la CBP en los aeropuertos de EE.UU.

Más de 400 personas superaron las 72 horas de detención en aeropuertos internacionales desde enero de 2026, según una investigación de San Francisco Chronicle

en aeropuertos internacionales desde enero de 2026, según una investigación de San Francisco Chronicle Entre ellas había 146 residentes permanentes legales

SFO registró la mayor proporción de residentes con green card : 19 de 25 casos

: Los 19 fueron trasladados luego a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

19 residentes con green card fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco Marcio Jose Sanchez - AP

Detención a residentes en los aeropuertos

Según abogados citados por el San Francisco Chronicle, seis residentes permanentes estuvieron detenidos seis días o más desde el verano boreal de 2025. Ninguno habló con un abogado en el aeropuerto

o más desde el verano boreal de 2025. Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares , de hasta cinco minutos

, de hasta cinco minutos Un residente de 67 años con diabetes dijo que pasó ocho días en la sala y no pudo controlar su glucosa

El reclamo de San Francisco a la CBP

El fiscal de la ciudad, David Chiu , y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaron una carta a la CBP. Allí, escribieron que retener personas durante días en esas condiciones es “inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad”

, y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaron una carta a la CBP. Allí, escribieron que retener personas durante días en esas condiciones es En ese sentido, piden controles médicos, medicamentos, teléfonos, ropa limpia y espacios para dormir con menos luz

medicamentos, teléfonos, ropa limpia y espacios para dormir con menos luz Asimismo, solicitaron registros sobre el uso de la sala y una respuesta antes del 15 de octubre

El fiscal de la ciudad, David Chiu, aseguró que retener personas durante días en esas condiciones es “inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad” Imagen ilustrativa generada con IA

Respuesta de la CBP y la visita del senador Alex Padilla

El portavoz de la CBP , Jaime Ruiz, dijo que el tiempo de procesamiento varía según los registros , la coordinación con otras agencias y la logística de traslado, según lo citado por San Francisco Chronicle

, Jaime Ruiz, dijo que el tiempo de procesamiento , la coordinación con otras agencias y la logística de traslado, según lo citado por San Francisco Chronicle La agencia sostiene que el Aeropuerto Internacional de San Francisco ofrece alojamiento adecuado y servicios médicos cuando hacen falta

El senador demócrata por California, Alex Padilla, visitó la sala el 1° de octubre. Afirmó que el espacio “no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo”

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.