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Detenciones de la CBP en los aeropuertos y qué pasa con la green card ante un agente de inmigración
Las autoridades de San Francisco exigen atención médica y acceso a abogados para residentes permanentes que estuvieron arrestados durante días
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LA NACION
Al menos 19 titulares de green card permanecieron detenidos más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), California, entre enero y julio de 2026, bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las autoridades de la ciudad reclaman atención médica y acceso a abogados para los retenidos.
Qué se sabe de las detenciones de la CBP en los aeropuertos de EE.UU.
- Más de 400 personas superaron las 72 horas de detención en aeropuertos internacionales desde enero de 2026, según una investigación de San Francisco Chronicle
- Entre ellas había 146 residentes permanentes legales
- SFO registró la mayor proporción de residentes con green card: 19 de 25 casos
- Los 19 fueron trasladados luego a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
Detención a residentes en los aeropuertos
- Según abogados citados por el San Francisco Chronicle, seis residentes permanentes estuvieron detenidos seis días o más desde el verano boreal de 2025. Ninguno habló con un abogado en el aeropuerto
- Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares, de hasta cinco minutos
- Un residente de 67 años con diabetes dijo que pasó ocho días en la sala y no pudo controlar su glucosa
El reclamo de San Francisco a la CBP
- El fiscal de la ciudad, David Chiu, y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaron una carta a la CBP. Allí, escribieron que retener personas durante días en esas condiciones es “inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad”
- En ese sentido, piden controles médicos, medicamentos, teléfonos, ropa limpia y espacios para dormir con menos luz
- Asimismo, solicitaron registros sobre el uso de la sala y una respuesta antes del 15 de octubre
Respuesta de la CBP y la visita del senador Alex Padilla
- El portavoz de la CBP, Jaime Ruiz, dijo que el tiempo de procesamiento varía según los registros, la coordinación con otras agencias y la logística de traslado, según lo citado por San Francisco Chronicle
- La agencia sostiene que el Aeropuerto Internacional de San Francisco ofrece alojamiento adecuado y servicios médicos cuando hacen falta
- El senador demócrata por California, Alex Padilla, visitó la sala el 1° de octubre. Afirmó que el espacio “no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo”
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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