El aeropuerto de Texas calificado como el más estresante de EE.UU.

El Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) fue ubicado como la terminal con mayor nivel de estrés para los viajeros en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis elaborado por Rightway Parking. La investigación tomó en cuenta 55 de los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros de ese país y combinó distintos indicadores relacionados con la experiencia de los usuarios.

DFW combina retrasos y cancelaciones

Según el estudio, uno de los principales elementos que explica la posición del DFW fue su porcentaje de vuelos demorados. El 27,86% de sus operaciones registró retrasos, una proporción que lo coloca en el primer lugar entre los aeropuertos incluidos en el estudio.

El aeropuerto de Texas seleccionado como el más estresante de Estados Unidos es el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) Facebook DFW Airport

De acuerdo con los datos utilizados por Rightway Parking, los retrasos en DFW aumentaron 33,67% entre 2021 y 2025. La terminal también registró una tasa de cancelaciones de 2,76%, suficiente para ocupar el tercer puesto nacional en ese apartado.

La particularidad de la terminal de Dallas/Fort Worth está en la combinación de ambos indicadores. Mientras que otros aeropuertos presentaron una tasa de cancelaciones superior, el DFW es el único de la investigación que aparece entre los tres primeros puestos tanto por vuelos demorados como por operaciones canceladas.

Por su parte, el Ronald Reagan Washington National (DCA) registró la mayor proporción de cancelaciones, con el 3,86%, seguido por LaGuardia, con 3,04%. El DFW quedó tercero con 2,76%.

En cuanto a los retrasos, después del DFW se ubicaron West Palm Beach, con el 26%, y Denver, con el 25,40%. También registraron porcentajes elevados Reagan National, con 24,69%; Chicago O’Hare, con 24,68%; y Philadelphia, con 23,40%.

Los retrasos en DFW han aumentado un 33,67% desde 2021 Facebook DFW Airport

La distancia también influye en la experiencia del pasajero

El estudio no se limitó al funcionamiento de los vuelos. Otro de los factores considerados fue la ubicación de cada terminal respecto del centro urbano. El DFW está situado a unas 22 millas (35 kilómetros) del centro de Dallas, distancia que representa aproximadamente 26 minutos de viaje en vehículo.

El estudio de Rightway Parking combinó cinco variables con el mismo peso para establecer su índice:

Porcentaje de retrasos

Cancelaciones

Evolución de las demoras desde 2021

Distancia hasta el centro de la ciudad

Tiempo estimado de conducción

A partir de ese cálculo, el DFW obtuvo el mayor puntaje general. Por otro lado, la comparación también mostró diferencias entre aeropuertos:

Honolulu presentó el menor porcentaje de vuelos demorados, con 12,69%

Salt Lake City, con 15,37%

Portland, con 15,79%

En cancelaciones, Salt Lake City registró 0,51%

San José, 0,62%

Sacramento, 0,63%

Qué pueden hacer los pasajeros que viajan desde DFW

Ante una operación que puede presentar modificaciones, la planificación previa adquiere importancia. Según su sitio web oficial, el aeropuerto ofrece opciones para organizar con anticipación el estacionamiento y acceder a programas destinados a reducir algunos costos durante el viaje.

Entre ellos se encuentra myDFW Rewards y la posibilidad de reservar espacios de estacionamiento con anticipación mediante TollTag.

La terminal también continúa con la incorporación de nueva infraestructura. Entre sus proyectos figura la apertura de un centro logístico centralizado señalado como el más grande de la industria, además de una ampliación de su oferta de salones VIP.

El aeropuerto DFW fue considerado el más estresante de EE.UU.

Los diez aeropuertos más estresantes de EE.UU.

El índice de Rightway Parking ubicó a las diez terminales consideradas, en base a un análisis general, como las más estresantes de EE.UU.: