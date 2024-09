Después de ocho intentos logró comprar su primera casa con el programa California Dream For All: “Cumplí mi sueño”

En medio de la creciente escasez de viviendas y la competencia en el mercado inmobiliario, un residente del condado de Imperial ganó la “lotería” del programa California Dream For All y pudo comprar su primera casa. Este programa de financiamiento estatal, creado para facilitar la compra de viviendas a los compradores de primera generación, permitió a este afortunado comprador dar el paso que muchos ven como inalcanzable.

El beneficiario, que prefirió permanecer en el anonimato, ganó la lotería del programa. Los solicitantes calificados son seleccionados al azar mediante un sorteo, para recibir un vale después de que se cierran los registros en el portal. Tras meses de intentos fallidos y contratiempos, finalmente pudo concretar la compra de su casa, un momento que describió como una verdadera bendición, según explicó al Imperial Valley Press.

El programa California Dream For All, impulsado por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA), ayudó a este comprador a superar los obstáculos que suelen enfrentar quienes buscan acceder a una vivienda por primera vez en un mercado tan competitivo.

El camino hacia la compra

El proceso no fue sencillo. Según la agente inmobiliaria Adrienne Estrada, el mercado actual es extremadamente competitivo, con guerras de ofertas y una escasez de propiedades que favorecen a los vendedores. En el caso del nuevo propietario, las primeras ocho ofertas que presentó fueron rechazadas, lo que generó frustración y desánimo. Sin embargo, su persistencia y la del equipo de profesionales que lo acompañó finalmente dieron frutos.

El programa California Dream For All es fundamental en este tipo de historias. Diseñado para ofrecer asistencia a compradores de vivienda por primera vez, provee fondos para cubrir hasta el 20% del pago inicial y los costos de cierre, lo que facilita que más personas puedan acceder a una casa propia.

Según datos recientes, más de 18.000 personas solicitaron acceder a los beneficios, pero solo 1.700 lograron avanzar en el proceso de compra. A nivel local, en el condado de Imperial, solamente 30 personas calificaron bajo los criterios de “compradores de vivienda de primera generación”. Esto refleja lo selectivo que puede ser el proceso, pero también la oportunidad única que representa para quienes logran ser aceptados.

El prestamista local Verónica Platero, quien trabajó con muchos de estos compradores, destacó que el programa fue muy beneficioso para las familias. Sin embargo, también advirtió que muchos postulantes no lograron acceder debido a malentendidos sobre los requisitos. “Ser un comprador de vivienda por primera vez no es suficiente. Los solicitantes deben ser solventes, con una relación deuda-ingreso manejable y, en algunos casos, demostrar que sus padres o abuelos no eran propietarios”, explicó a Imperial Valley Press.

Adrienne Estrada (agente inmobiliaria) y Verónica Platero (prestamista local): el equipo que representa al primer comprador en el condado de Imperial a través del programa California Dream For All (Imagen: Imperial Valley Press)

Un futuro prometedor

El nuevo propietario de Imperial no solo celebra la adquisición de su vivienda, sino también lo que representa para su futuro y el de su familia. Él y su esposa, recién casados, ven su nueva casa de cuatro dormitorios como el espacio ideal para formar una familia. Además, tienen planes de hacer mejoras con la ayuda del padre del comprador, lo que añade un valor sentimental a esta importante compra.

Este comprador agradece profundamente a quienes lo ayudaron en el proceso, señalando que sin la orientación de su agente inmobiliaria y su prestamista, lograr este “sueño americano” habría sido mucho más difícil. “Es una gran oportunidad, una gran bendición, y es algo que a mi familia y a mí nos hace felices y nos enorgullece”, cerró.

