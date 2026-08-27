Eclipse de Luna hoy en California: a qué hora ocurrirá el fenómeno que teñirá de rojo el satélite de la Tierra

Un eclipse lunar parcial se producirá en la noche del jueves 27 de agosto y podrá observarse desde California sin necesidad de equipamiento especial. El evento ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite, lo que genera el característico tono rojizo. La visibilidad se extiende tanto al norte como al sur del estado, aunque los horarios exactos varían según la ubicación.

Horarios del eclipse en el norte de California

La fase de máxima cobertura se producirá a las 9:12 p.m ., con el 96% de la superficie lunar dentro de la sombra terrestre.

., con el 96% de la superficie lunar dentro de la sombra terrestre. La Luna saldrá de la umbra —la sombra más oscura de la Tierra— a las 10:51 p.m., lo que permite ver el fenómeno completo antes de la medianoche.

Un sliver plateado de la Luna permanecerá visible incluso en el momento de mayor cobertura , ya que no se trata de un eclipse total.

, ya que no se trata de un eclipse total. El pronóstico anticipa nubosidad creciente durante la noche del jueves, por lo que se recomienda salir a observar temprano.

Minuto a minuto del eclipse lunar en el sur de California

El eclipse penumbral —la fase más tenue— comienza a las 6:24 p.m., cuando la Luna todavía está debajo del horizonte.

La salida oficial de la Luna se produce a las 7:18 p.m. y el eclipse umbral, la fase visible, arranca a las 7:34 p.m.

El instante de mayor eclipse, con el 96% del disco lunar en sombra, llega a las 9:13 p.m.

La fase umbral finaliza a las 10:52 p.m. y el eclipse penumbral concluye a las 12:02 a.m. del 28 de agosto, según el Observatorio Griffith.

Agosto de 2026 destaca en el calendario científico por una notable concentración de fenómenos celestes (Foto: Pexels)

Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse

El tono cobrizo se produce porque la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar, un efecto similar al de un atardecer, según el Observatorio Griffith.

No se requieren anteojos especiales ni telescopio: el eclipse lunar puede mirarse directamente sin riesgo para la vista, a diferencia de un eclipse solar.

El próximo eclipse lunar total visible desde Los Ángeles recién se producirá el 25 de junio de 2029.

Lo que debes saber sobre el eclipse lunar, según la NASA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.