El DMV de California impulsa una regulación de emergencia para evaluar el inglés de camioneros: la fecha clave del 28 de agosto

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California promovió un cambio normativo urgente para los conductores comerciales del estado. La propuesta busca garantizar la seguridad en las carreteras a través de una verificación de las capacidades de comunicación en inglés de los operarios de transporte.

Cómo será la prueba de inglés del DMV de California para conductores comerciales

El organismo de tránsito propuso la adopción de las Secciones 26.04 y 26.06 en el Artículo 2.1 del Título 13 del Código de Regulaciones de California. Las nuevas cláusulas establecen una evaluación de inglés para los solicitantes de una CDL y un procedimiento de revisión para titulares actuales derivados por la CHP ante posibles dificultades para demostrar dominio del inglés.

El DMV de California busca que los conductores con licencia comercial demuestren su capacidad de hablar inglés Freepik

En el aviso de la propuesta, la entidad justificó esta reforma ante la necesidad de certificar que cada chofer de camiones pesados entienda las indicaciones en las carreteras para reducir riesgos de colisiones.

El personal de la institución estatal diseñará estas pruebas específicas para asegurar que los operadores comprendan las señales viales y las instrucciones directas de las autoridades locales.

La propuesta alcanzaría a quienes soliciten una CDL y, entre los conductores que ya poseen una licencia comercial, a aquellos que sean derivados al DMV por la CHP después de no demostrar suficiente dominio del inglés.

Con esta medida, el organismo estatal busca unificar los criterios de evaluación de aptitudes para reforzar la seguridad vial de las flotas. El texto del reglamento formaliza estas evaluaciones bajo un marco de supervisión directa y de estricto cumplimiento para todos los operarios.

DMV de California: qué ocurre el 28 de agosto con la regulación de emergencia sobre el inglés

La legislación del estado de California exige que la dependencia de tránsito cumpla con plazos de notificación estrictos antes de formalizar la reforma de emergencia. Por esta razón, el viernes 28 de agosto de 2026 será el hito temporal clave para la continuidad de este proceso institucional.

La normativa obliga a la agencia a notificar la medida regulatoria a todas las personas de la lista de alertas con una antelación de cinco días hábiles. Como la publicación del aviso oficial fue el pasado 21 de agosto, el plazo concluye el 28 de ese mes.

El cambio aplicaría tanto a las solicitudes de nuevas licencias de conducir comercial en California como a los trámites de renovación Imagen ilustrativa generada con IA

El 28 de agosto concluye el período informado por el DMV para esta etapa previa del procedimiento; después, el departamento podrá presentar la acción de emergencia ante la Oficina de Ley Administrativa (OAL, por sus siglas en inglés). Esta entidad asumirá la tarea de fiscalizar los documentos del caso para aprobar o rechazar la regulación de emergencia.

El cumplimiento exacto de esta fecha límite del 28 de agosto garantiza que los transportistas y las agrupaciones gremiales reciban la información correspondiente.

Cómo presentar comentarios sobre la regulación de emergencia del DMV de California

Tras la remisión del expediente ante la oficina reguladora administrativa, el gobierno estatal abrirá una fase breve para la recepción de comentarios ciudadanos. Las personas interesadas contarán con un lapso estricto de cinco días calendarios para presentar sus observaciones escritas sobre las evaluaciones.

Los comentarios del público deben enfocarse exclusivamente en el texto normativo o en la justificación de emergencia que emitió el organismo de tránsito. Los participantes de la consulta deben identificar de manera precisa el número del reglamento y enviar sus cartas en papel o por correo electrónico.

El programa EPN del DMV para empleadores de California

Los ciudadanos deben despachar sus objeciones de forma simultánea a la División de Asuntos Legales de la dependencia vial y a la sede de la oficina reguladora en la ciudad de Sacramento. Por su parte, el Departamento poseerá la facultad discrecional de emitir respuestas individuales ante los cuestionamientos de los gremios.