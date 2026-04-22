Newsom anuncia que California superó US$1000 millones en incentivos que benefician a camioneros

El gobernador Gavin Newsom anunció esta semana que el Proyecto de Incentivos para Camiones y Autobuses Limpios (HVIP, por sus siglas en inglés) de California destinó más de mil millones de dólares en fondos para estos tipos de transporte. De este modo, la administración avanza en el objetivo de cero emisiones con una medida que beneficia a los trabajadores.

El plan de Newsom que beneficia a camioneros en California

En el marco de la celebración de la Semana de la Tierra, California anunció que superó los US$1000 millones en incentivos destinados a camiones y autobuses limpios.

Esto benefició a más de 2000 flotas, permitió el despliegue de 11.600 vehículos limpios, donde se incluyen vehículos de carga, camiones y autobuses de cero emisiones, y logró la acumulación de 181 millones de millas en todo el estado.

El plan de Newsom en California benefició a más de 2000 flotas y permitió el despliegue de 11.600 vehículos limpios, entre los que figuran camiones y autobuses Freepik

En concreto, el programa HVIP, lanzado en 2009, ayuda a flotas y empresas a adoptar vehículos de cero emisiones mediante descuentos en el punto de venta.

Según la oficina del gobernador, los incentivos tienen una alta demanda, con US$200 millones solicitados el primer día en que se abrieron las solicitudes el otoño pasado. La participación en el programa creció un 177% entre 2023 y 2024.

Economía limpia: la infraestructura de California y los avances en el plan de Gavin Newsom

Actualmente, el Estado Dorado cuenta con más de 200.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) públicas y compartidas, además de unas 800.000 instaladas en hogares.

Para el año fiscal 2025-2026, la Comisión Energética de California (CEC) asignó US$98,5 millones adicionales para infraestructura de carga en edificios residenciales multifamiliares.

El plan HVIP de Newsom en California que beneficia a trabajadores camioneros

A finales de año, la CEC publicará los siguientes resultados:

Nuevas oportunidades de financiación para infraestructuras de vehículos de cero emisiones, impulsadas por la inversión de US$98,5 millones.

de cero emisiones, impulsadas por la inversión de US$98,5 millones. La tercera Evaluación de la Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos , según lo estipulado en el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 2127, evaluará las necesidades de infraestructura de vehículos eléctricos de California para satisfacer la demanda.

, según lo estipulado en el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 2127, evaluará las necesidades de infraestructura de vehículos eléctricos de California para satisfacer la demanda. La próxima Evaluación del Despliegue de Infraestructura para Vehículos Eléctricos , según lo estipulado por la Ley SB 1000, determinará si la infraestructura de carga se está desplegando de manera desproporcionada.

El objetivo del gobierno de California sobre las cero emisiones

Las medidas de Newsom bajo el programa HVIP forman parte del plan actualizado del gobierno estatal, cuyo objetivo climático consiste en:

Reducir la contaminación del aire en un 71%.

en un 71%. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para 2045. Esto incluye una reducción del 48% para 2030 .

para 2045. Esto incluye una . Reducir el consumo de combustibles fósiles a menos de una décima parte de lo que se usa en la actualidad, junto con una baja del 94% en la demanda de petróleo y una del 86% en la de todos los combustibles fósiles.

El gobierno estatal de California apunta a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para 2045 @CAGovernor

Dentro de este marco, la administración estatal apunta a que todos los autos nuevos vendidos sean de cero emisiones para 2035 y que la mayoría de los camiones y flotas pesadas hagan la transición antes de 2045, según la Junta de Recursos del Aire.