Cuáles son los síntomas del golpe de calor en los perros

Las temperaturas extremas que afectan a Buenos Aires en los últimos días no solo representan un desafío para las personas, sino que también ponen en riesgo el bienestar de los animales. Con una sensación térmica que ayer superó los 40°C y un alerta por calor extremo aún vigente en varias regiones del país, el impacto del calor se hace sentir con fuerza. En este contexto, el golpe de calor se convierte en una amenaza seria, no solo para la salud humana, sino que además puede tener consecuencias graves en las mascotas si no reciben los cuidados adecuados.

Al igual que las personas, los animales también pueden sufrir las consecuencias del calor extremo. Sin embargo, sus síntomas no siempre son los mismos que los de los humanos, lo que puede dificultar su identificación a tiempo. Por eso, es fundamental conocer las señales de alerta y tomar las medidas necesarias para proteger su bienestar, evitando que la situación se agrave.

Ahora bien, para detectar a tiempo un golpe de calor en tu mascota, es crucial observar su comportamiento y estar atento a cualquier señal de malestar durante los días de temperaturas extremas. Asimismo, según el sitio especializado Kivet, es importante prestar atención a los siguientes síntomas para identificar esta condición a tiempo:

Confusión, ansiedad y aturdimiento.

Salivación excesiva, jadeos intensos, gemidos y encías muy rojas.

Piel caliente al tacto o presencia de convulsiones.

Aumento del ritmo cardíaco.

Diarrea.

Falta de coordinación, tambaleos y caídas.

Se tumba y muestra resistencia a levantarse.

Si tu mascota presenta alguno de estos signos, actuar con rapidez es clave para evitar complicaciones graves.

Son muchas las cosas que hay que hacer para garantizar la buena salud de nuestras mascotas durante los días de altas temperaturas, desde las más simples hasta las más complejas. A continuación, algunas de las más destacadas:

No rapar a los perros : un error frecuente es pensar que sin pelo estarán más frescos, pero su pelaje actúa como aislante térmico y protege la piel de los rayos UV. En lugar de raparlos, es mejor mantener su pelaje bien cuidado con cepillados frecuentes para eliminar el pelo muerto y mejorar la oxigenación de la piel.

: un error frecuente es pensar que sin pelo estarán más frescos, pero su pelaje actúa como aislante térmico y protege la piel de los rayos UV. En lugar de raparlos, y mejorar la oxigenación de la piel. Ajustar los horarios de paseo: entre las 12:00 y las 17:00 horas las temperaturas son más elevadas y los rayos del sol más intensos, por lo que se recomienda evitar salidas largas y ejercicio en ese horario. Lo ideal es pasearlos a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando el ambiente es más fresco. Aun así, es importante evitar actividades físicas intensas.

Mantener a la mascota bien hidratada: el agua fresca debe estar siempre disponible y cambiarse con frecuencia. En los días más calurosos, se puede agregar agua fría de la heladera o algunos cubitos de hielo para mantenerla a la temperatura adecuada.

Llevar un bebedero portátil : durante los paseos, es recomendable llevar un recipiente con agua fresca para ofrecerle en cualquier momento y evitar que tome de lugares sucios .

: durante los paseos, es recomendable llevar un recipiente con agua fresca para ofrecerle en cualquier momento y . Nunca dejar a la mascota dentro del auto: todos los veranos se reportan casos trágicos de perros que mueren por quedar encerrados en vehículos bajo el sol. Incluso si el clima parece agradable, la temperatura dentro del auto puede aumentar rápidamente, convirtiéndolo en una trampa mortal. Asimismo, dejar las ventanillas un poco abiertas no es suficiente para evitar que la temperatura suba peligrosamente.