El pedido de Gavin Newsom sobre las alertas frente a los terremotos en California: “Pueden salvar vidas”

El gobernador de California, Gavin Newsom, destacó el éxito del sistema de alerta temprana que avisó a más de un millón de ciudadanos antes de que un terremoto de magnitud 5,6 impactara en el norte del estado. En el mensaje, pidió a los habitantes que descarguen la aplicación y sigan los consejos de seguridad.

Terremoto en California: la alerta de Newsom que puede salvar vidas

Poco después de las 8 hs del miércoles 24 de junio, un terremoto azotó al Estado Dorado con epicentro a pocos kilómetros de Willits. Pese a la intensidad del fenómeno, el sistema de alertas que emplea el gobierno estatal permitió a muchos residentes tomar las precauciones necesarias para ponerse a resguardo, según un comunicado de prensa del gobierno de California.

Gavin Newsom pidió a los ciudadanos de California que descarguen la aplicación para recibir alertas tempranas sobre terremotos Oficina del Gobernador

“Gracias a nuestro sistema de alerta temprana, más de un millón de personas en el norte de California recibieron alertas en sus teléfonos móviles al comenzar el temblor, lo que les dio segundos cruciales para agacharse, cubrirse y sujetarse”, expresó Newsom.

Según el comunicado, la aplicación MyShake, que envía notificaciones de emergencia, le dio a los residentes el tiempo necesario para "tomar medidas que les salvaron la vida”. En ese sentido, el gobernador extendió la recomendación de usarla a todo el estado.

“Como decimos, no se trata de si ocurrirá el próximo terremoto, sino de cuándo. Animo a todos los californianos a descargar la aplicación MyShake y activar las alertas de emergencia en sus teléfonos móviles para recibir estas notificaciones oportunas”, manifestó.

Cómo acceder al sistema de alertas de California

De acuerdo con la administración Newsom, para recibir avisos ante un evento de este tipo, las personas y las familias pueden obtener notificaciones a través del sistema de Alerta de Terremotos de California de dos maneras:

Visitar EarthquakeWarning.ca.gov para obtener consejos de preparación e información técnica.

para obtener e información técnica. Descargar la aplicación MyShake o asegurarse de que las alertas sísmicas estén activadas en la configuración del teléfono inteligente.

La aplicación de California que emite alertas ante terremotos

Además, la recomendación del gobierno de Newsom fue informarse sobre el programa de subvenciones Earthquake Brace + Bolt, además de otros incentivos para la rehabilitación de viviendas antiguas que pueden ayudar a protegerlas.

Desde su creación, la aplicación ha emitido más de 6,8 millones de advertencias por 194 terremotos, según el informe.

Cómo fue el terremoto del 24 de junio en California

Con epicentro a 12 kilómetros al este de Willits, en la cordillera de Mendocino, el terremoto del 24 de junio se sintió en amplias zonas del norte del estado aproximadamente a las 8.10 hs. Las zonas impactadas incluyeron el área metropolitana de la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento.

El terremoto de magnitud 5,6 tuvo el epicentro cerca de Willits, en el norte de California @MyShakeApp

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también informó de un temblor preliminar de magnitud 2,5 en la misma zona unos siete minutos después. Además, hubo otras posibles réplicas de magnitud 2,7 y 2,6 aproximadamente una hora más tarde.

Las autoridades confirmaron que no hubo fallecidos como consecuencia del fenómeno, aunque se reportaron heridos en el condado de Mendocino, según consignó CBS News.