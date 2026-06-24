Terremoto en California: Newsom coordina la emergencia para evaluar daños y afectados por el sismo

Un sismo de magnitud 5,6 impactó este miércoles el condado de Mendocino, en el norte de California. El fenómeno ocurrió a las 8.10 hs (hora local), cerca de Redwood Valley, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Detalles del sismo que se registró en California

El movimiento fue registrado en diversas áreas del norte del estado y activó alertas sísmicas en teléfonos de residentes de la región, incluido el Área de la Bahía, informó San Francisco Chronicle.

El USGS dio a conocer que, tras el evento principal, se registró una réplica preliminar de magnitud 2,5 en la misma zona, aproximadamente siete minutos después.

El mensaje del gobernador Gavin Newsom en X sobre el sismo X Gavin Newsom

En tanto, el Sistema de Alerta de Tsunamis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que “no hay alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami vigente para el Estado Dorado tras el movimiento telúrico". El organismo clasificó el reporte como un “Tsunami Information Statement”. Es decir, una comunicación informativa sin orden de evacuación ni advertencia costera activa.

“El gobernador Newsom ha sido informado sobre los reportes de un terremoto en el condado de Mendocino. La Oficina del Gobernador está coordinando estrechamente con los funcionarios de emergencia y evaluando los posibles impactos y daños”, detalló por su parte la oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom en la red social X.

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