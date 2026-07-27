El problema causado por el ICE en California que pone en jaque a miles de negocios latinos, según un estudio

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, California, dejaron consecuencias que fueron más allá del plano migratorio. Además de los arrestos y el temor entre las comunidades inmigrantes, los operativos también golpearon la actividad económica de miles de negocios latinos, según un estudio.

Redadas del ICE en Los Ángeles: US$3,16 millones en pérdidas comerciales

De acuerdo con un informe del Instituto de Política y Asuntos Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), las operaciones federales realizadas en junio de 2025 redujeron el flujo de clientes en ocho de las nueve zonas analizadas y provocaron pérdidas millonarias en comercios ubicados cerca de los puntos donde actuó el ICE.

El efecto del ICE en California: miles de negocios latinos siguen en crisis Archivo

El estudio examinó los establecimientos ubicados hasta media milla (unos 0,8 kilómetros) de nueve sitios donde hubo operativos migratorios. Según los investigadores, los establecimientos formales registraron 46.000 visitas menos en apenas dos semanas, lo que equivale a pérdidas estimadas en US$3,16 millones.

Los especialistas aclararon que esa estimación solo contempla establecimientos formales, como restaurantes, tiendas y otros locales comerciales. No incluye vendedores ambulantes, camiones de comida ni otros emprendimientos informales, habituales en los corredores comerciales latinos, por lo que el impacto económico pudo haber sido todavía mayor.

Comerciantes latinos de Los Ángeles reportan caídas superiores al 50%

La investigación también relevó la experiencia de 75 emprendedores latinos del condado de Los Ángeles mediante encuestas y grupos focales. Entre los hallazgos de la investigación figuran:

El 59% de los propietarios informó una caída superior al 50% en sus ventas.

de los propietarios informó una caída superior al 50% en sus ventas. El 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención.

cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención. El 51% aseguró que parte de sus empleados faltó al trabajo por miedo a los operativos migratorios.

Además, todos los comerciantes consultados afirmaron haber perdido clientes y ventas después de las redadas.

Estudio: las redadas del ICE hundieron las ventas de negocios latinos en California Fotomontaje realizado con IA (Yelp e ICE)

Negocios latinos continúan con estrés financiero un año después de las redadas

El informe señala que casi el 95% de los emprendedores consultados seguía atravesando problemas económicos cerca de un año después del incremento de las acciones del ICE. Dentro de ese grupo:

El 52% afirmó que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos operativos.

afirmó que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos operativos. El 43% indicó que apenas logra mantenerse sin generar ganancias.

Los investigadores sostuvieron que muchos comerciantes debieron trabajar más horas, reducir personal o asumir nuevas deudas para mantener abiertos sus negocios.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Operativos migratorios en Los Ángeles: el 76% reportó efectos sobre su bienestar

Además de las pérdidas económicas, la investigación documentó efectos sobre el bienestar de los comerciantes. Según los datos relevados, el 76% de los encuestados reportó afectaciones en su salud y bienestar asociadas al estrés, entre ellas trastornos gastrointestinales, insomnio, ataques de pánico y agravamiento de enfermedades crónicas. “Muchos de estos negocios siguen endeudados, apenas alcanzan el punto de equilibrio y luchan por mantenerse abiertos”, concluye el informe de la UCLA.

Los autores advierten que el impacto de las redadas trasciende los comercios alcanzados por los operativos y también afecta la actividad económica, la estabilidad financiera y el bienestar de comunidades enteras, especialmente en los barrios con mayor presencia de inmigrantes.