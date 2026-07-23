Oficial contra el ICE: la propuesta de ley que busca terminar con las detenciones migratorias en EE.UU.

La congresista Delia Ramirez reclamó la aprobación de una iniciativa que apunta a transformar el sistema de detención de inmigrantes. La legisladora sostiene que el modelo actual debe ser reemplazado por uno basado en apoyo comunitario y asistencia social, una postura que reforzó recientemente al pedir que el Congreso avance con su proyecto.

Melt ICE Act: qué propone Delia Ramirez para eliminar la detención migratoria federal

De acuerdo con un mensaje publicado por Delia Ramirez en X, la legisladora afirmó que, junto a activistas y organizaciones, exigió “el fin de la era de ICE”, el fin de las separaciones familiares, del sufrimiento de los niños y de lo que describió como la persecución de comunidades inmigrantes.

El discurso de la congresista del tercer distrito de Illinois que desató la polémica

En esa misma publicación sostuvo que no puede permitirse que más personas “sigan muriendo a manos de ICE”. Además, aseguró que “es hora de que el Congreso apruebe mi Melt ICE Act”.

Melt ICE Act: contratos, monitores electrónicos y fondos del ICE que modificaría el proyecto

Según un comunicado difundido por la oficina de Ramirez junto con la presentación de la Melt ICE Act detalla una serie de modificaciones al sistema federal de control migratorio. Entre los puntos centrales figuran:

Eliminar las referencias legales que autorizan la detención migratoria dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Poner fin, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, a los contratos existentes para centros de detención migratoria, lo que incluye convenios con entidades públicas y privadas.

Impedir que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) firme nuevos contratos destinados a instalaciones para detener inmigrantes.

( , por sus siglas en inglés) firme nuevos contratos destinados a instalaciones para detener inmigrantes. Exigir al organismo un plan para retirar los monitores electrónicos de tobillo utilizados para supervisar a inmigrantes en un plazo de seis meses.

Redirigir parte de los fondos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hacia organizaciones comunitarias encargadas de brindar servicios de apoyo a las comunidades afectadas.

Delia Ramirez pidió por la aprobación de su Melt ICE Act X de Delia Ramirez

El proyecto fue elaborado junto con las organizaciones United We Dream y Detention Watch Network y recibió además el respaldo de Jewish Voices for Peace Action, el Center for Constitutional Rights y el Institute for Middle East Understanding Policy Project, según el comunicado de presentación.

Delia Ramirez impulsa una votación sobre el American Dream and Promise Act

La ofensiva legislativa de la congresista no se limitó a la Melt ICE Act. En un comunicado difundido el 20 de julio, Delia Ramirez anunció junto con las congresistas Sylvia Garcia y María Elvira Salazar, entre otros, el lanzamiento de una petición de descarga destinada a obligar a la Cámara de Representantes a votar el American Dream and Promise Act.

La iniciativa busca otorgar un camino hacia la ciudadanía para los llamados Dreamers y permitir que determinadas personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y de Deferred Enforced Departure (DED, por sus siglas en inglés) puedan acceder a la residencia permanente legal.

Para lograr que el proyecto llegue al recinto, la petición necesita el respaldo de una mayoría de 218 miembros de la Cámara.

Delia Ramírez Sobre La Ciudadanía Por Nacimiento

Melt ICE Act: en qué etapa se encuentra el proyecto dentro de la Cámara de Representantes

Hasta el momento, la Melt ICE Act continúa en trámite dentro de la Cámara de Representantes. Tras su presentación el 21 de enero de 2026, el proyecto fue remitido al Comité Judicial y, adicionalmente, al Comité de Seguridad Nacional, para el análisis de las disposiciones que corresponden a cada jurisdicción legislativa.

Al día siguiente, el 22 de enero, la iniciativa fue remitida para su análisis al Subcomité de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley y al Subcomité de Supervisión, Investigaciones y Rendición de Cuentas, ambos dependientes del Comité de Seguridad Nacional. Ese es el último movimiento registrado en el expediente legislativo, por lo que la propuesta permanece en etapa de evaluación parlamentaria y todavía no fue sometida a votación en el pleno de la Cámara de Representantes.