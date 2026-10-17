El salario mínimo de California subirá a US$17,40 por hora en 2027, más del doble del federal

El salario mínimo de California aumentará a 17,40 dólares por hora a partir del 1° de enero de 2027. La medida, anunciada por el gobernador Gavin Newsom, establece una nueva remuneración básica para la mayoría de los trabajadores del estado y modifica el umbral salarial requerido para determinadas exenciones del pago de horas extras.

¿Por qué aumentará el salario mínimo de California en 2027?

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés), publicado el 13 de agosto en Oakland, la actualización responde al mecanismo de ajuste anual por inflación que establece la legislación estatal.

Quienes reciban pagos inferiores a los permitidos pueden presentar una denuncia por robo de sueldo Fotomontaje realizado con IA (Magnific

El 31 de julio, el Departamento de Finanzas certificó el incremento correspondiente al próximo año. Posteriormente, Newsom anunció la modificación, cuyo objetivo es mantener las remuneraciones al ritmo del aumento de los precios y proporcionar mayor apoyo económico a los empleados.

La Oficina de la Comisionada Laboral de California (LCO) recordó que la mayoría de los trabajadores tiene derecho a recibir al menos la tarifa mínima estatal, incluso cuando su remuneración se calcula por pieza producida y no por hora trabajada.

El 31 de julio, Newsom sostuvo en un anuncio oficial que la nueva remuneración será casi dos veces y media superior al salario mínimo federal, establecido en US$7,25 por hora desde 2009.

El gobernador también cuestionó al presidente Donald Trump y a los legisladores republicanos por su postura frente a los aumentos salariales y defendió las políticas laborales de California. “Creemos que si trabajas duro, mereces un sueldo digno”, afirmó.

El nuevo umbral salarial para empleados exentos de horas extras

El incremento también modifica uno de los requisitos que deben cumplir determinados empleados para quedar exentos del pago de horas extras. Desde el 1° de enero de 2027, el salario anual mínimo requerido para cumplir con el umbral de exención será de US$72.384.

Sin embargo, alcanzar esa remuneración no significa que un trabajador quede automáticamente excluido de las disposiciones. También debe cumplir con las funciones y demás condiciones establecidas para la exención específica que corresponda.

¿Qué obligaciones tendrán los empleadores de California?

La actualización salarial establece responsabilidades para las empresas que operan en el territorio estatal. La LCO recordó que los empleadores deben garantizar el pago de la remuneración mínima aplicable y cumplir con las disposiciones sobre información laboral. Entre las principales obligaciones se encuentran:

Colocar la Orden sobre el Salario Mínimo estatal en un lugar accesible para los trabajadores.

en un lugar accesible para los trabajadores. Exhibir la Orden de Salarios correspondiente a la industria en la que opera el establecimiento.

correspondiente a la industria en la que opera el establecimiento. Incluir la tarifa salarial de cada empleado en sus talones de pago .

. Aplicar el salario mínimo local cuando una ciudad o condado establezca una cantidad superior a la estatal.

Los avisos obligatorios pueden descargarse e imprimirse desde el sitio oficial del DIR. El incumplimiento de las leyes salariales puede generar obligaciones de pago por remuneraciones adeudadas, sanciones y daños liquidados.

Las protecciones laborales también alcanzan a trabajadores inmigrantes

Las leyes laborales de California protegen a los empleados de la mayoría de las industrias, independientemente de su estatus migratorio. Quienes presenten un reclamo por salarios impagos, denuncien represalias o ejerzan otros derechos laborales no están obligados a revelar su situación migratoria.

La Oficina de la Comisionada Laboral tampoco pregunta por ese estatus a las personas que solicitan asistencia o protección. Entre las medidas que entraron en vigor en 2026 figura la Ley Conozca Sus Derechos en el Lugar de Trabajo (Workplace Know Your Rights Act).

Esta normativa exige que los empleadores proporcionen un aviso anual a sus trabajadores para informarles sobre sus derechos y protecciones laborales, además de mantener los carteles obligatorios en los establecimientos.

Las personas inmigrantes tienen derecho a denunciar irregularidades laborales sin revelar su situación migratoria ante las autoridades Freepik

¿Cómo reclamar si un empleador paga menos del salario mínimo?

Los trabajadores que reciban una remuneración inferior a la establecida por la legislación estatal pueden documentar la situación y comunicarla a su empleador. Si el problema continúa, tienen la posibilidad de presentar una queja por robo de salario ante la oficina local de la Comisionada Laboral. Para recibir orientación, las autoridades ofrecen los siguientes canales:

Sitio web: RoboDeSueldoEsUnCrimen.com.

Teléfono: 833-526-4636 (833-LCO-INFO).

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a 17 hs.

Las consultas pueden realizarse en inglés y en español. A su vez, los empleadores también pueden realizar preguntas sobre los requisitos legales mediante el correo electrónico: MakeItFair@dir.ca.gov.