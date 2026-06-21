Sube el salario mínimo en California: a cuánto llegará y dónde se aplicará en julio 2026

Desde Alameda hasta San Francisco, varias ciudades y áreas no incorporadas de California ajustarán sus pisos salariales el 1° de julio. El cambio dejará a esos trabajadores por encima del salario mínimo estatal de 16,90 dólares por hora.

En qué ciudades aumenta el salario mínimo desde el 1° de julio en California

El salario mínimo estatal de California es de US$16,90 por hora para todos los empleados. Sin embargo, algunas ciudades y condados fijan montos superiores.

Emeryville tendrá el monto más elevado entre las jurisdicciones con ajuste de julio, con US$20,34 por hora Magnific

En esos casos, se aplica la tarifa local cuando resulta más favorable para el trabajador, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés).

Un inventario del UC Berkeley Labor Center identifica las jurisdicciones que tendrán valores actualizados desde el 1° de julio. Las ciudades y los montos son:

Alameda: US$17,76 por hora.

US$17,76 por hora. Berkeley: US$19,61 por hora.

US$19,61 por hora. Emeryville: US$20,34 por hora.

US$20,34 por hora. Fremont: US$18,05 por hora.

US$18,05 por hora. Los Ángeles: US$18,42 por hora.

US$18,42 por hora. Condado de Los Ángeles, áreas no incorporadas: US$18,47 por hora.

US$18,47 por hora. Malibú: US$17,91 por hora.

US$17,91 por hora. Milpitas: US$18,50 por hora.

US$18,50 por hora. Pasadena: US$18,57 por hora.

US$18,57 por hora. San Francisco: US$19,61 por hora.

US$19,61 por hora. Santa Mónica: US$18,47 por hora.

Cómo se pagan las horas extra en California

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) explica que California aplica pagos adicionales cuando la jornada o la semana laboral supera determinados límites. Las reglas principales son:

Una vez y media la tarifa habitual: para las horas que excedan las ocho en una misma jornada, cuando el trabajador supera las 40 horas dentro de una semana laboral y por las primeras ocho horas cumplidas en el séptimo día consecutivo de trabajo.

para las horas que excedan las ocho en una misma jornada, cuando el trabajador supera las 40 horas dentro de una semana laboral y por las primeras ocho horas cumplidas en el séptimo día consecutivo de trabajo. El doble de la tarifa regular : si la jornada supera las 12 horas.

: si la jornada supera las 12 horas. Pago duplicado: para las horas que excedan la octava en el séptimo día laboral de una misma semana.

El salario mínimo estatal de California es de US$16,90 Magnific

Qué excepciones contempla California al pago del salario mínimo

La Oficina del Comisionado Laboral de California (LCO, por sus siglas en inglés) señala que algunos trabajadores quedan exceptuados de la ley de salario mínimo. Entre los casos mencionados figuran:

Vendedores externos.

Personas que sean padre, madre, cónyuge o hijo del empleador.

Aprendices registrados de forma regular ante la División de Estándares de Aprendizaje del estado.

La orden salarial de 2026 también prevé una regla especial para aprendices, sin distinción de edad. En esos casos, pueden cobrar al menos el 85% del piso vigente, redondeado a la moneda de cinco centavos más cercana, durante las primeras 160 horas de empleo en ocupaciones en las que no tengan experiencia previa similar o relacionada.

Cómo reclamar en California si un empleador no paga el salario mínimo

La LCO indica que un empleado que no percibe al menos el salario mínimo puede presentar un reclamo legal para recuperar los montos adeudados. Ese trámite también puede incluir daños relacionados y posibles penalidades.

Existen tres vías para avanzar con un reclamo: