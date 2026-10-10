Oficial y confirmado sobre el EAD: el Uscis publica los nuevos tiempos de procesamiento del permiso de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó los tiempos de procesamiento históricos de diversas formas, solicitudes y peticiones de inmigración y naturalización. El documento refleja un incremento generalizado en la demora para la autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés), que afecta a múltiples categorías de solicitantes y revierte las mejoras de agilización observadas en periodos fiscales anteriores.

Aumenta el tiempo de procesamiento del EAD para inmigrantes

En su portal oficial, el Uscis dispone de una tabla en la que se detalla el cambio en el tiempo de procesamiento de distintos documentos de inmigración, con un período que abarca desde el año fiscal 2021 hasta el 2026, finalizado el 30 de septiembre de este año. No obstante, las cifras contienen datos hasta el 31 de julio de 2026.

La espera mediana para obtener el EAD bajo parole incrementó de 0,9 meses en el FY 2025 a seis meses en el FY 2026 Fotomontaje realizado con IA

El análisis de los datos oficiales refleja fluctuaciones notables según la base sobre la que se solicita el permiso de trabajo:

Casos de parole (permiso de permanencia temporal): representan el incremento más drástico en la tramitación. La espera mediana para obtener el EAD en esta categoría se disparó de 0,9 meses en el FY 2025 a seis meses en el FY 2026 .

representan el incremento más drástico en la tramitación. La espera mediana para obtener el EAD en esta categoría se disparó de . Solicitantes de ajuste de estatus (formulario I-485): para los inmigrantes en proceso de obtener la residencia permanente que presentan una solicitud I-485 pendiente, el tiempo de procesamiento del EAD aumentó de 2,2 meses en el FY 2025 a 5,8 meses en el FY 2026 .

para los inmigrantes en proceso de obtener la residencia permanente que presentan una solicitud I-485 pendiente, el tiempo de procesamiento del EAD aumentó de . Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA/Categoría c33): quienes tramitan su EAD junto con o tras la aprobación del Formulario I-821D experimentaron una subida en la demora promedio, con un cambio de 0,5 meses en el FY 2025 a 3,5 meses en el FY 2026 .

quienes tramitan su EAD junto con o tras la aprobación del Formulario I-821D experimentaron una subida en la demora promedio, con un cambio de . Otras aplicaciones generales: las solicitudes de autorización de empleo clasificadas bajo el grupo general de la agencia se elevaron de 2,8 meses a 3,9 meses en el mismo periodo.

EAD por asilo pendiente: la categoría que mantuvo estable su demora

Dentro de este panorama de demoras, la categoría de permisos de trabajo basados en una solicitud de asilo pendiente se mantuvo como la principal excepción.

El tiempo de resolución en este segmento permaneció estable en 0,7 meses tanto en el FY 2025 como en el FY 2026, lo que muestra una reducción tras haber alcanzado un pico de 9,2 meses en el FY 2022.

La categoría de permisos de trabajo basados en una solicitud de asilo pendiente es la única que se mantuvo estable Imagen ilustrativa generada con IA

Más allá de las solicitudes de EAD, los siguientes trámites experimentaron los incrementos más drásticos en su tiempo de procesamiento bajo la administración del presidente Donald Trump (del año fiscal 2025 al año fiscal 2026):

Petición de inversionista emprendedor (formulario I-526 “Legacy”): Registró la subida absoluta más alta, pasando de 72,9 meses en el FY 2025 a 95,5 meses en el FY 2026 (+22,6 meses adicionales).

Registró la subida absoluta más alta, pasando de (+22,6 meses adicionales). Perdones o exenciones de inadmisibilidad (waivers, sin contar el Formulario I-601A): el tiempo medio de respuesta subió de 21,9 meses a 35,9 meses (+14 meses).

el tiempo medio de respuesta subió de (+14 meses). Petición de familiares de asilados (formulario I-730): la tramitación para cónyuges e hijos de asilados aumentó de 10,9 meses a 23,8 meses (+12,9 meses).

la tramitación para cónyuges e hijos de asilados aumentó de (+12,9 meses). Ajuste de estatus por asilo concedido (formulario I-485): para quienes solicitan la residencia permanente tras recibir asilo hace más de un año, la espera ascendió de 10,3 meses a 19,7 meses (+9,4 meses).

para quienes solicitan la residencia permanente tras recibir asilo hace más de un año, la espera ascendió de (+9,4 meses). Documento de viaje para Parole in Place (formulario I-131): subió de 4,5 meses a 12,8 meses (+8,3 meses).

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

Los trámites del Uscis que redujeron su espera

En el extremo contrario, el Uscis logró reducir los tiempos medios de procesamiento de un grupo reducido de trámites en comparación con el año fiscal 2025: