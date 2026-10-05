Propina y horas extras sin taxes: el impacto de la nueva ley de Trump que se aplica a trabajadores

La promulgación de la One Big Beautiful Bill Act por el presidente Donald Trump en julio de 2025 estableció nuevas exenciones impositivas federales para los trabajadores en Estados Unidos. Sin embargo, un reciente informe indicó que, más allá de esos beneficios, la reforma tuvo un fuerte impacto en otros sectores.

Previo a las midterm elections: qué impacto tiene en la actualidad la reforma fiscal de Trump

Aunque la normativa generó exenciones impositivas en propinas, horas extra, según un reporte de The New York Times, el impacto de los recortes sociales domina el escenario económico en la actualidad. En ese marco, la experiencia personal de los sectores perjudicados acrecienta la incertidumbre financiera y la polarización política del electorado.

Medicaid y SNAP son algunos de los beneficios afectados por la ley promulgada por Trump Fotomontaje realizado con IA (Medicaid)

El informe, publicado el 23 de septiembre, indica que la reforma impulsada por Trump tiene impacto económico sobre millones de familias antes de las elecciones.

El recorte de un billón de dólares a Medicaid y la eliminación de subsidios de salud provocados por la ley dejaron sin seguro médico a miles de personas, según el reporte, En paralelo, las nuevas exigencias laborales de la legislación privan de asistencia alimentaria del programa SNAP a millones de estadounidenses.

El contenido de la ley de Trump y los beneficios para los trabajadores

Por otro lado, la legislación federal también exime del impuesto federal sobre la renta a los ingresos calificados que provienen de propinas y horas extra. Esta medida beneficia a millones de empleados de bajos salarios y veteranos de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el sitio del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para las propinas calificadas, la norma fija una deducción anual máxima de 25.000 dólares por contribuyente individual. El beneficio alcanza a meseros, barman, personal de salones de belleza, entrenadores personales y trabajadores de la economía.

Esta disposición retroactiva comenzó a regir en la temporada fiscal 2025 y caducará a fines de 2028.

Los montos informados en formularios como el W-2 y el 4137 pueden servir para acreditar las propinas calificadas Fotomontaje realizado con IA

En el caso de las horas extra, la ley permite deducir el pago adicional que excede la tarifa regular de trabajo. La deducción anual alcanza un límite máximo de US$12.500 para contribuyentes individuales y US$25.000 para declaraciones conjuntas.

Ambas exenciones fiscales reducen directamente la base imponible del impuesto federal sobre la renta. Los contribuyentes pueden solicitar estos beneficios en su declaración de impuestos anual tanto si detallan deducciones como si eligen la deducción estándar.

Esta reforma fiscal busca aliviar la carga tributaria sobre los sectores de ingresos medios y bajos en todo el país. En ese marco, la medida otorga un alivio económico a las personas con empleos que reciben propinas de manera habitual.

Los límites de ingresos y los requisitos de elegibilidad del IRS

El IRS establece un límite de ingresos para la aplicación de ambas deducciones fiscales. La exención comienza su fase de eliminación gradual para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a US$150 mil.

Para las declaraciones conjuntas de parejas casadas, el límite de ingresos alcanza los US$300 mil anuales. A partir de esos umbrales económicos, el monto de la deducción disminuye de forma progresiva hasta su cancelación total.

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Los empleados deben verificar que los montos figuren en sus formularios oficiales W-2, 1099 o 4137. El organismo fiscal requiere el reporte preciso de estos ingresos para validar la exención tributaria en el sistema federal.