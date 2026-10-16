Es oficial: bloquean la ley firmada por Newsom en California que exigía identificaciones al ICE durante redadas

Una corte federal de apelaciones resolvió que California no puede aplicar contra el gobierno federal una ley que obligaba a los agentes de inmigración que operaban de civil a mostrar una identificación visible durante sus procedimientos. El fallo representa un revés para Gavin Newsom y su política de exigir mayor transparencia a las fuerzas de seguridad.

California: la corte de apelaciones bloqueó la ley que obligaba a los agentes del ICE a identificarse

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó la decisión de primera instancia que había rechazado conceder una medida cautelar preliminar contra la aplicación de la Sección 10 de la Ley No Vigilantes, conocida en inglés como No Vigilantes Act.

En su resolución del 14 de octubre, el tribunal ordenó devolver el caso al juzgado de distrito con instrucciones para que emita una medida que impida al estado, al gobernador y al fiscal general aplicar esa disposición contra el gobierno federal, sus agencias y sus funcionarios.

La sentencia, redactada por el juez Mark J. Bennett, concluyó que la legislación californiana intenta regular directamente las funciones del gobierno federal sin autorización del Congreso. El tribunal consideró que esa intervención contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.

Estos son los principales alcances de la resolución:

La ley afectada : la Sección 10 de la Ley No Vigilantes, aprobada en 2025 y codificada en el Código Penal de California bajo el artículo 13654.

: la Sección 10 de la Ley No Vigilantes, aprobada en 2025 y codificada en el Código Penal de California bajo el artículo 13654. La obligación cuestionada : los agentes federales que trabajaran sin uniforme debían mostrar una identificación visible.

: los agentes federales que trabajaran sin uniforme debían mostrar una identificación visible. La decisión judicial : revocar la negativa del tribunal inferior a conceder una medida cautelar preliminar y ordenar que se dicte una nueva medida.

: revocar la negativa del tribunal inferior a conceder una medida cautelar preliminar y ordenar que se dicte una nueva medida. Los organismos protegidos por la resolución : el gobierno de Estados Unidos, sus agencias federales y sus funcionarios.

: el gobierno de Estados Unidos, sus agencias federales y sus funcionarios. El fundamento constitucional: la imposibilidad de que un estado regule directamente las funciones gubernamentales federales sin autorización del Congreso.

El alcance de la decisión se refiere específicamente a esa sección de la ley y no supone, por sí mismo, la anulación de todas las disposiciones de las otras normas cuestionadas en el litigio.

Qué exigía la Ley No Vigilantes al ICE en California: las excepciones

La Ley No Vigilantes fue aprobada el 20 de septiembre de 2025, en un contexto de intensificación de las operaciones federales de control migratorio en el estado.

En un fallo emitido el 14 de octubre, el tribunal revocó la decisión de primera instancia y ordenó al juzgado de distrito dictar una medida cautelar preliminar para impedir que California aplique la normativa contra el gobierno federal y sus agencias AP

Según los antecedentes recogidos por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la legislación buscaba establecer obligaciones de identificación para los funcionarios policiales que actuaran sin uniforme durante determinados procedimientos.

Entre los principales aspectos de la normativa se encontraban los siguientes:

Identificación visible : los agentes que trabajaran sin uniforme debían mostrar información que permitiera reconocer a la agencia y al funcionario.

: los agentes que trabajaran sin uniforme debían mostrar información que permitiera reconocer a la agencia y al funcionario. Operaciones alcanzadas : la obligación comprendía intervenciones activas o planificadas relacionadas con arrestos, detenciones y despliegues para controlar multitudes.

: la obligación comprendía intervenciones activas o planificadas relacionadas con arrestos, detenciones y despliegues para controlar multitudes. Sanciones : el incumplimiento deliberado y consciente podía constituir un delito menor conforme a la legislación estatal.

: el incumplimiento deliberado y consciente podía constituir un delito menor conforme a la legislación estatal. Excepciones : se contemplaban situaciones como operaciones encubiertas, determinadas investigaciones, circunstancias urgentes que implicaran peligro inminente y tareas tácticas específicas.

: se contemplaban situaciones como operaciones encubiertas, determinadas investigaciones, circunstancias urgentes que implicaran peligro inminente y tareas tácticas específicas. Protección de determinadas operaciones: la ley también contemplaba excepciones para algunas tareas de protección de autoridades y otras personas designadas cuando la identificación pudiera comprometer la seguridad o la eficacia del operativo.

Para el gobierno estadounidense, la norma interfería directamente con sus competencias para organizar y ejecutar sus propias operaciones.

Rob Bonta: la respuesta del estado al revés judicial

La decisión generó una reacción de la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, que defendió la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones policiales.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, manifestó su desacuerdo con el fallo judicial Noah Berger - FR34727 AP

Según publicó The Hill, la oficina de Bonta expresó su desacuerdo con la decisión y afirmó que estaba examinando la sentencia.

La oficina del fiscal general sostuvo: “La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de una aplicación eficaz de la ley. Que las fuerzas de seguridad se nieguen a identificarse socava la seguridad colectiva. Estamos decepcionados por la decisión de hoy y estamos revisando la opinión del tribunal”.