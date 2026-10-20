Elecciones en Los Ángeles: la orden policial de 1979 que divide a Bass y Raman sobre la cooperación con el ICE

La campaña para las elecciones en Los Ángeles del 3 de noviembre sumó un nuevo enfrentamiento entre la alcaldesa Karen Bass y la concejal Nithya Raman por la cooperación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La controversia surgió durante un debate televisado el martes 13 de octubre y continuó con declaraciones públicas de ambas candidatas.

¿Qué establece la orden policial de 1979 que enfrenta a Bass y Raman?

El incidente gira en torno a la Orden Especial 40 (Special Order 40), una disposición emitida en 1979 por Daryl F. Gates , quien dirigió el LAPD entre 1978 y 1992.

(Special Order 40), una disposición emitida en 1979 por , quien dirigió el LAPD entre 1978 y 1992. Según informó Los Angeles Times el 16 de octubre, la normativa prohíbe que los agentes detengan a una persona con el único propósito de determinar su situación migratoria.

Raman denunció el intercambio de información accesible al ICE y la alcaldesa rechazó que exista cooperación directa del departamento con esa agencia ICE

Su objetivo original consistía en ofrecer garantías a las comunidades inmigrantes para que pudieran denunciar delitos o participar como testigos sin temor a una deportación. Sin embargo, la disposición no impedía que la policía local colaborara con las autoridades federales de inmigración en otras circunstancias.

En 2008, durante una revisión de la normativa por parte del Concejo Municipal, Gates defendió esa distinción. El exjefe policial explicó que, si un agente arrestaba a una persona por infringir la ley y consideraba que se encontraba en el país sin autorización, debía informar a las autoridades migratorias.

El jueves 15 de octubre, un portavoz del LAPD confirmó que la Orden Especial 40 nunca fue reescrita ni revocada. También sostuvo que los oficiales no participan en tareas de aplicación de las leyes civiles de inmigración.

Las declaraciones de Nithya Raman que provocaron la respuesta de Karen Bass

Durante el debate del martes, organizado por NBC4 y Telemundo 52, Raman cuestionó el manejo de los asuntos migratorios por parte de la administración municipal.

La concejal afirmó que el LAPD había compartido información con el ICE durante el mandato de Bass y sostuvo que esa situación perjudicaba la confianza de las comunidades inmigrantes.

Al referirse a las políticas policiales anteriores, declaró: “Esta ciudad solía ser el estándar de oro en términos de no cooperación con las autoridades migratorias hace años, durante la época de Daryl Gates”. Bass interpretó esas palabras como una reivindicación de la gestión del antiguo jefe policial y rechazó esa caracterización.

El jueves 15 de octubre, acompañada por aproximadamente dos docenas de líderes de la comunidad afroamericana en su sede de campaña, la alcaldesa cuestionó a su adversaria por mencionar ese periodo.

Bass cuestionó la referencia de Raman a la época de Daryl Gates Imagen ilustrativa generada con IA

Bass calificó de falsa la idea de presentar a Gates como un referente positivo para los residentes latinos y pidió a Raman que retirara sus declaraciones y ofreciera disculpas.

“Mi oponente no está realmente familiarizada con Los Ángeles, especialmente con la comunidad afroamericana”, afirmó. Luego agregó: “No nos conoce”.

¿Por qué el legado de Daryl Gates volvió al debate electoral de Los Ángeles?

El exjefe del LAPD ocupó su cargo durante un periodo marcado por denuncias de abusos policiales contra residentes afroamericanos y latinos.

Uno de los episodios mencionados por Bass fue la golpiza policial contra Rodney King en 1991, registrada en video. King era un conductor afroamericano que fue agredido por agentes del departamento.

En abril de 1992, la absolución de cuatro policías acusados de golpearlo provocó disturbios en la ciudad. Gates recibió críticas por la respuesta tardía del organismo y renunció ese mismo año.

Durante la conferencia del jueves, varios participantes recordaron prácticas policiales de aquella época, como el uso de arietes para derribar paredes de viviendas de sospechosos y las maniobras de estrangulamiento.

Bass también mencionó su propia participación en iniciativas contra esas actuaciones. Explicó que en 1990 fundó la organización sin fines de lucro Community Coalition para oponerse a los arrestos masivos que la policía realizaba durante los fines de semana en el sur de Los Ángeles.

Además, participó en una demanda relacionada con actividades de vigilancia y acoso atribuidas al LAPD.

Raman rechaza las acusaciones y cuestiona el intercambio de datos con el ICE

Raman respondió a las críticas. La concejal describió a Gates como “un jefe policial abominable y racista” y aseguró que su referencia al estándar de oro correspondía exclusivamente a la Orden Especial 40, no a la gestión del funcionario.

También acusó a la alcaldesa de tergiversar deliberadamente sus palabras para evitar responder preguntas sobre la relación del LAPD con el ICE. Raman sostuvo que había cuestionado repetidamente los informes sobre cooperación migratoria durante la administración de Bass y afirmó que los residentes de Los Ángeles merecían respuestas.

Como respaldo de sus críticas, mencionó una investigación de Los Angeles Times que identificó el envío de huellas digitales recopiladas durante procedimientos de ingreso de detenidos a una base de datos nacional de las fuerzas de seguridad, a la que el ICE puede acceder.

Por su parte, Bass declaró que no cree que el departamento policial esté compartiendo información con el organismo federal.