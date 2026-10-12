Operaciones del ICE en aeropuertos y cómo avanzan para identificar y deportar inmigrantes sin green card

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió sus mecanismos para identificar inmigrantes en los aeropuertos de Estados Unidos mediante un acuerdo de intercambio de datos con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), firmado el 29 de mayo de 2025. El esquema permite comparar información de pasajeros con registros migratorios para localizar personas sin investigaciones previas ni visitas a domicilios.

Cómo identifica el ICE a inmigrantes en aeropuertos

La Regla Final de Vuelo Seguro exige que las aerolíneas recopilen y verifiquen información de los pasajeros antes del embarque. El ICE cruza esos datos con sus propias bases.

El ICE amplió los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos durante 2026 Fotomontaje realizado con IA

Entre las personas detectadas figuran inmigrantes cuya visa venció, incluso si después iniciaron trámites migratorios o tenían solicitudes pendientes, según datos oficiales citados por Reuters, de acuerdo con un documento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dirigido al ICE y la TSA.

Detenciones del ICE y deportaciones: qué muestran las cifras

Los arrestos llegaron a casi 51.000 en agosto de 2026 , el tercer récord mensual consecutivo, según información oficial citada por Reuters en el material proporcionado. La cifra corresponde al total de detenciones, no exclusivamente a los aeropuertos.

, el tercer récord mensual consecutivo, según información oficial citada por Reuters en el material proporcionado. La cifra corresponde al total de detenciones, no exclusivamente a los aeropuertos. Las deportaciones se mantuvieron alrededor de 1200 diarias, el mismo promedio de mayo pasado, cuando hubo 19.000 arrestos menos. Detener a más personas no implicó aumentar al mismo ritmo las expulsiones.

Qué limita los vuelos de deportación

Seis Boeing 737 comprados para deportaciones seguían bajo revisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y todavía no operaban, según Reuters.

Los arrestos llegaron a casi 51.000 en agosto de 2026, el tercer récord mensual consecutivo ICE

Algunos países de destino limitan la cantidad de personas que reciben por vuelo, lo que también dificulta los traslados.

Para tener en cuenta

El material describe cruce de datos y detección de personas con visas vencidas. No establece que carecer de green card sea, por sí solo, el criterio para una detención o deportación. Tampoco detalla cómo se evalúa cada trámite migratorio pendiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.