Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, sobre el ICE: “Es importante prepararse, contraatacar y resistir”

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, defendió la necesidad de prepararse, contraatacar y resistir frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La declaración surgió durante el debate electoral en Los Ángeles de este 13 de octubre, cuando la mandataria respondió a los cuestionamientos de Nithya Raman sobre su actuación ante las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump. Las elecciones están programadas para el próximo 3 de noviembre.

Qué dijo Karen Bass sobre el ICE durante el debate en Los Ángeles

Según informó Los Angeles Times, Bass aseguró: “Es importante prepararse, contraatacar y resistir”. La alcaldesa también sostuvo que resultaba importante no engañar a los residentes con promesas que excedieran las facultades del municipio, ya que sostuvo que las decisiones locales no pueden prevalecer sobre la política federal.

El intercambio comenzó con una pregunta sobre Represent LA, un programa que brinda servicios legales a inmigrantes indocumentados que enfrentan procesos de deportación. Bass debió explicar por qué su propuesta presupuestaria de 2025 no contempló fondos para la iniciativa.

La funcionaria negó que el motivo fueran las restricciones financieras y afirmó que el gobierno municipal esperaba conseguir recursos de organizaciones filantrópicas.

La alcaldesa recordó además su enfrentamiento con agentes del ICE en MacArthur Park. Explicó que acudió personalmente al lugar y los confrontó porque consideraba que la administración Trump utilizaba a Los Ángeles como un experimento para sus políticas migratorias.

Bass afirmó que intervino desde el primer día de los operativos y mantuvo reuniones con concejales y alcaldes de otras ciudades para coordinar respuestas.

Las críticas de Nithya Raman a la respuesta de Los Ángeles ante el ICE

Nithya Raman, concejala y rival de Bass por la alcaldía, sostuvo que la mandataria perdió la confianza de las comunidades inmigrantes por la forma en que respondió a los procedimientos federales.

Durante el debate, cuestionó la relación entre las fuerzas de seguridad de la ciudad y los agentes migratorios. Raman, quien pidió eliminar el ICE, prometió que impediría que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) compartiera información con el organismo si ganara las elecciones.

Karen Bass y Nithya Raman se enfrentaron en un nuevo debate de cara a las elecciones por la alcaldía de Los Ángeles Los Angeles Mayor Karen Bass / Facebook Nithya for the City

Bass rechazó esas críticas y defendió su presencia en las primeras respuestas a los operativos. También insistió en los límites de las atribuciones municipales frente al gobierno federal.

La controversia alcanzó a Jim McDonnell, jefe del LAPD desde 2024. Según explicaron Noah Goldberg y David Zahniser en otra crónica de Los Angeles Times, Raman pidió reemplazarlo porque consideró que la Policía parecía proteger a los agentes del ICE durante sus operativos.

Bass advirtió que destituirlo antes de los Juegos Olímpicos de 2028 podría desorganizar el departamento y cuestionó la capacidad de su rival para elegir un sucesor.

Qué medidas aprobó Bass para restringir los operativos del ICE

Antes del debate, el 30 de septiembre, Bass firmó una ordenanza que restringe el uso de espacios municipales en operativos del ICE. La disposición incorporó a la legislación de Los Ángeles parte de la Directiva Ejecutiva 17, que la alcaldesa emitió en febrero para limitar la utilización de propiedades públicas durante las acciones federales de control migratorio.

La ordenanza que Karen Bass firmó el 30 de septiembre establece restricciones para el uso de propiedades municipales durante procedimientos federales Archivo

De acuerdo con el comunicado oficial de la alcaldía de Los Ángeles, la norma estableció tres obligaciones:

Señalización : los terrenos y espacios abiertos municipales deben contar con carteles que prohíban utilizarlos como bases de operativos migratorios.

: los terrenos y espacios abiertos municipales deben contar con carteles que prohíban utilizarlos como bases de operativos migratorios. Protección de instalaciones : las dependencias de la ciudad deben restringir el acceso no autorizado de agentes federales a sus sectores no públicos.

: las dependencias de la ciudad deben restringir el acceso no autorizado de agentes federales a sus sectores no públicos. Transparencia: los contratistas y oferentes municipales deben informar si tienen acuerdos de intercambio de datos con el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

En ese comunicado, Bass advirtió que las redadas continuaban pese a su menor presencia en las noticias. “No podemos bajar la guardia”, expresó.

También llamó a mantener el trabajo con organizaciones de derechos de los inmigrantes, acompañar a las familias y utilizar los mecanismos legales disponibles para proteger a las comunidades.

Esa advertencia de Bass sobre la presencia del ICE se vinculó con su postura durante el debate: el municipio puede adoptar medidas de protección dentro de sus competencias, pero no desplazar la autoridad federal en materia migratoria.

Elecciones en Los Ángeles: qué muestran las encuestas sobre Bass y Raman

El cruce ocurrió en el debate televisado entre Bass y Raman antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2026. En las primarias del 2 de junio, la alcaldesa obtuvo el 34% de los votos, mientras que la concejala alcanzó el 29%.

Ambas quedaron así como las dos candidatas que competirán por la conducción municipal. Una encuesta de septiembre del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times, ubicó a Raman con 39% de intención de voto y a Bass con 28%.

Cerca de un tercio del electorado todavía no había definido su elección. Otro relevamiento posterior, realizado por el sindicato de bomberos, mostró una ventaja menor para la concejala.