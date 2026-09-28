En California: Gavin Newsom firmó nuevas leyes que crean fondos de contingencia y multas de hasta US$50.000

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el sábado 27 de septiembre dos leyes que endurecen los controles sobre grandes depósitos industriales tras el incendio que en junio de 2026 devastó una planta de almacenamiento en frío en Boyle Heights, vecindario de Los Ángeles con población mayoritariamente latina.

Nuevas reglas y multas de hasta US$50.000 en California

Con la firma de las leyes SB 716 y AB 817 se crean fondos de contingencia obligatorios y se elevan las multas por infracciones que pongan en riesgo la salud pública hasta 50.000 dólares por incumplir, según informó la oficina del gobernador.

y se elevan las multas por infracciones que pongan en riesgo la salud pública hasta 50.000 dólares por incumplir, según informó la oficina del gobernador. Ambas normas fueron impulsadas por la senadora estatal María Elena Durazo y el asambleísta Mark González, demócratas por Los Ángeles, como prioridades del Caucus Latino de California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un acto que "las inversiones de hoy respaldan el crecimiento de las industrias que definen la próxima generación de nuestra economía" Oficina del Gobernador Gavin Newsom

Las leyes firmadas por Newsom responden a un episodio que, según un análisis del Latino Policy and Politics Institute de UCLA, afectó a un área donde el 96% de los residentes se identifica como latino, frente al 48% del promedio del condado de Los Ángeles.

Por qué las multas de US$50.000 no rigen aún en toda California

Las penalidades más altas se aplican solo cuando la violación deriva en una declaración de emergencia estatal o federal.

Ese régimen se aplicará inicialmente en el condado de Los Ángeles y se extenderá a otras áreas del estado desde el 1 de julio de 2028, según el texto oficial.

La AB 817 exige a determinadas grandes instalaciones de frío crear fondos de contingencia para necesidades comunitarias: hasta julio de 2028 rige solo dentro del Plan Comunitario de Boyle Heights, y luego se aplicará en todo California.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

El apoyo a la medida de ley que se aplicará en Los Angeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Hilda Solis, respaldaron ambas leyes como herramientas de fiscalización.

Newsom había declarado el estado de emergencia el 20 de junio de 2026 para el condado, lo que habilitó asistencia federal con préstamos a bajo interés para pequeñas empresas afectadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, gestionó una emergencia de alto riesgo en Boyle Heights tras un incendio masivo en un depósito frigorífico X de Karen Bass

El paquete se suma a los recursos ya desplegados en salud pública, asistencia laboral y remoción de escombros en la zona. La expansión de las multas a otras áreas de California, prevista para julio de 2028, dependerá de que se registren nuevas emergencias en instalaciones similares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.