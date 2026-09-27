Es oficial: la ley firmada por Newsom que fortalece programas de intercambio entre California y México

Gavin Newsom, gobernador de California, promulgó una serie de medidas legislativas el domingo 20 de septiembre. Entre ellas, la AB 1093, que fortalece programas de intercambio con México. La disposición introduce una iniciativa más extendida y exige la creación de metas institucionales, actividades de difusión y estrategias de comunicación compartidas entre los distintos campus.

AB 1093: cómo funcionará el intercambio universitario entre California y México

La Oficina del Gobernador publicó el domingo un comunicado en el que informó sobre la firma de decenas de leyes. Entre las medidas incluidas, la AB 1093 apunta a fortalecer la colaboración académica entre California y México a través de un programa de intercambio estudiantil más robusto.

La ley firmada por Newsom en California tiene el objetivo de incrementar la participación de estudiantes en programas de intercambio con universidades públicas de México @gavinnewsom

A partir del año académico 2027–28, la ley exige a la Universidad Estatal de California (CSU) y solicita a la Universidad de California (UC) adoptar un plan para incrementar la participación de estudiantes en programas de intercambio con universidades públicas de México.

La Legislatura destacó que la región California-México abarca a 170 millones de residentes y representa la quinta y duodécima economías más grandes del mundo. Sin embargo, según los autores de la ley, esta área cuenta con muy pocas políticas o planes a largo plazo para mantener su productividad.

El proyecto de ley fue patrocinado por el asambleísta José Luis Solache, demócrata por Lynwood, quien tiene raíces latinas y es hijo de padres mexicanos que inmigraron a EE.UU. desde León, Guanajuato.

AB 1093 en California: qué deberá hacer la CSU desde 2027-28

Para contribuir con la productividad del estado y alcanzar las metas fijadas por la nueva disposición, la administración de la CSU deberá adoptar un plan que incluya:

Diagnóstico de alianzas existentes.

Metas para ampliar convenios.

Actividades de difusión y apoyo a estudiantes.

Mecanismos para compartir recursos y mejores prácticas entre planteles.

La medida apunta a que hasta 400 estudiantes asistan a universidades mexicanas y 400 estudiantes mexicanos asistan a universidades de California FRIMU EUGEN - Freepik

Una versión anterior del proyecto contemplaba un plan para que hasta 400 estudiantes asistan a universidades mexicanas y 400 estudiantes mexicanos asistan a universidades de California. No obstante, el texto enviado a la oficina del gobernador no contiene estas metas específicas.

Asimismo, la versión final señala que las disposiciones introducidas por la AB 1093 solo serán operativas una vez que la Legislatura asigne los fondos necesarios para su financiamiento.

AB 1307 en California: licencias de tres años para 30 dentistas de México

Además de la ley sobre los programas de intercambio estudiantil, el gobernador Newsom firmó otras medidas que impactan en los migrantes. Una de las leyes más importantes es la AB 1307; establece un programa para 30 dentistas participantes de México, a quienes la Junta Dental otorgará licencias no renovables de tres años si cumplen los requisitos.

Los profesionales seleccionados prestarán servicios de atención bucodental en centros de salud calificados a nivel federal dentro del territorio estatal.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

Para participar, los aspirantes deben haber egresado de un programa de odontología acreditado por el Consejo Nacional de Educación Odontológica o por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior de México.

Además, la Asociación Dental Mexicana debe certificar la competencia del candidato mediante un examen escrito sobre seis áreas clínicas obligatorias.

Entre estas materias de evaluación figuran el diagnóstico bucal, la periodoncia, las restauraciones directas e indirectas, la endodoncia y la prótesis removible.

La ley también exige, entre otras condiciones, contar con una licencia profesional mexicana, obtener determinado resultado en los exámenes de inglés TOEFL u OET, participar de un programa de orientación y, antes de ejercer, completar un curso de control de infecciones y aprobar examen de leyes y ética dental de California.