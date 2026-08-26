Es ley en California: Newsom permitirá ocultar la dirección de trabajadores que ayudan a inmigrantes

Gavin Newsom, el gobernador de California, promulgó la ley que otorga protección frente al acoso y el doxxing a los trabajadores de entidades sin fines de lucro dedicadas a la asistencia inmigratoria.

Newsom firmó la ley 2624 para evitar el acoso de quienes defienden a migrantes

La normativa, denominada Assembly Bill 2624, expande el programa estatal Safe at Home para incluir a estos trabajadores de organizaciones promigrantes, quienes enfrentan un aumento de ataques y amenazas en los últimos meses.

La medida entrará en vigor el 1º de octubre de 2027 y permitirá a los beneficiarios obtener una dirección postal sustituta para ocultar su domicilio real.

La autora del proyecto, la asambleísta demócrata por Alameda, Mia Bonta, introdujo la iniciativa en febrero tras conocer reportes sobre la escalada de violencia. Según información del San Francisco Chronicle, diversos trabajadores sufrieron llamadas de odio, seguimiento y acoso directo en sus hogares.

Críticas

Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, declaró ante el Comité de Privacidad de la Asamblea: “Ellos buscaban mi dirección y llegaron a la casa de mi madre. Muchos colegas sufrieron situaciones donde individuos aparecieron en sus domicilios y los amenazaron”.

El proceso legislativo enfrentó críticas desde sectores conservadores. El asambleísta republicano de San Diego, Carl DeMaio, bautizó la norma como la “Ley Stop Nick Shirley”, en alusión a un creador de contenido que sigue a trabajadores inmigratorios para acusarlos de fraude.

Según San Francisco Chronicle, políticos republicanos tanto en California como en Washington replicaron este discurso bajo la premisa falsa de que la legislación pretende obstruir la labor periodística. La senadora Ashley Moody, desde Florida, llegó a calificar la iniciativa como la “Ley de Protección a los Fraudulentos”.

Bonta rechazó estas acusaciones en su declaración oficial del sábado. La legisladora sostuvo que el texto legal no confunde la actividad de la prensa con el hostigamiento que el programa Safe at Home busca prevenir.

Para acceder a la protección, los interesados deberán presentar una solicitud ante la Secretaría de Estado donde documenten que ellos o sus organizaciones sufrieron amenazas, violencia o acoso durante el último año. Una vez certificados, las agencias estatales y locales deberán aceptar la dirección alternativa en lugar del domicilio privado.

La postura de Newsom

Newsom defendió la medida al recordar el caso de los proveedores de cuidado infantil somalíes en San Diego, quienes permanecieron bajo asedio tras la llegada de provocadores online.

“Nuestros proveedores de servicios inmigratorios viven con miedo debido a extremistas que buscan demonizar su trabajo y a las poblaciones que atienden”, expresó Bonta.

Gobernador Gavin Newsom (Archivo) Jae C. Hong - AP

El programa Safe at Home funciona desde 1999 y ya protege a víctimas de violencia doméstica, abuso a adultos mayores y personal de clínicas de salud reproductiva.

La ley fue aprobada en el Senado el martes y en la Asamblea el miércoles de la semana pasada, y luego fue firmada por Newsom.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.