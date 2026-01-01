El DHS lanza una búsqueda puerta a puerta de inmigrantes en respuesta a un video viral

A raíz de una investigación sobre fraude que se lleva a cabo en Minnesota, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó que realiza una búsqueda “puerta a puerta” en ciertos lugares sospechados. Más allá de la averiguación sobre la defraudación a Estados Unidos, la entidad indica que también piensa darle un foco migratorio a los operativos.

El DHS envió al ICE a buscar migrantes en Minneapolis

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), división que depende del DHS, se hicieron presentes el último lunes en Minneapolis, Minnesota.

El DHS comenzó una búsqueda "puerta a puerta" en Minnesota

De acuerdo con CBS News, se esperaba que agentes apuntaran a al menos 30 sitios específicos que están bajo la mira. Los hechos se desprenden de una investigación por más de una decena de guarderías del estado que presuntamente recibieron fondos públicos sin brindar el servicio por el que eran financiadas.

Más allá de las averiguaciones por el hecho delictivo, migrantes indocumentados que podrían no estar involucrados están en riesgo de ser detenidos y eventualmente deportados.

Al recibir una pregunta sobre si la búsqueda tiene que ver con la defraudación o con el ámbito migratorio, una fuente del DHS indicó que es “un poco de todo”.

Por fuera de las circunstancias del caso en particular, el método de los operativos “puerta a puerta” podría ser parte de una estrategia que las autoridades federales apliquen a futuro en otras zonas del país norteamericano.

El video que compartió Kristi Noem sobre operaciones del ICE en Minnesota

El anuncio sobre la búsqueda “puerta a puerta” que realizó el DHS

La comunicación llegó a través de redes sociales, donde tanto la entidad como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revelaron que se llevaban a cabo los operativos en Minnesota.

"El DHS está presente en Minneapolis, yendo de puerta en puerta en sitios sospechosos de fraude. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se detecten abusos", escribió la entidad en una publicación de X.

Noem posteó un video de una de las visitas de agentes a un local: “La división Homeland Security Investigations (HSI) del ICE está en Minneapolis en este momento llevando a cabo una investigación masiva sobre el cuidado infantil y otros fraudes”.

La investigación sobre fraude de guarderías de Minnesota comenzó por un video en redes sociales

La acción del DHS se derivó a partir de la publicación de un video de Nick Shirley, un creador de contenidos afín al movimiento de Trump. El contenido mostró el presunto fraude de guarderías que recibían fondos federales, pero no brindaban el servicio prometido.

🚨 Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

En esa misma línea, Shirley acusó a migrantes somalíes de estar involucrados en esta maniobra. El video generó una reacción del director del FBI, Kash Patel, quien manifestó que la entidad lleva a cabo investigaciones sobre el tema desde hace tiempo.

Antes de la repercusión, a principios de mes acusaciones federales indican que hubo fraudes por el programa Medicaid en Minnesota que alcanzarían los US$9000 millones.

Según Fox, el gobernador Tim Walz negó esta cifra, pero reconoció una estimación anterior que sostenía que las maniobras fraudulentas en programas federales alcanzaban un número estimado de US$1000 millones.