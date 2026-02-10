Avanza el ICE en California: marcha atrás para una ley de Gavin Newsom que buscaba proteger inmigrantes

La ofensiva judicial impulsada por el gobierno federal contra una de las normas aprobadas por California en materia de control migratorio registró un avance clave. Un fallo reciente dejó sin efecto una parte central de la regla que había sido presentada por el gobernador Gavin Newsom como un escudo para los derechos civiles y la transparencia institucional, al tiempo que mantuvo vigente otro de sus pilares.

Redadas en California: qué dice el fallo que limita la ley impulsada por Newsom

El punto de inflexión se produjo este lunes 9 de febrero con una resolución emitida por la jueza federal Christina A. Snyder, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. En un fallo dividido, la magistrada bloqueó de manera preliminar la ley de California que prohibía a los agentes federales del orden cubrirse el rostro durante los operativos.

La jueza federal Christina A. Snyder bloqueó preliminarmente la sección de la ley de California que prohibía a los agentes federales cubrirse el rostro, aunque mantuvo la obligatoriedad de portar identificación visible

Al mismo tiempo, la magistrada avaló una norma complementaria que exige a todos los oficiales mostrar identificación visible mientras cumplen funciones en el estado. La decisión permitió que ambas partes se adjudicaran una victoria parcial en una disputa que había escalado hasta los tribunales federales.

Según explicó Snyder en su dictamen, citado por The New York Times, la prohibición del uso de máscaras resultaba inconstitucional no por su contenido, sino por la forma en que había sido redactada. La jueza consideró que la ley era discriminatoria porque eximía a los agentes estatales, aplicándose únicamente a los oficiales federales y locales.

La fiscal general Pam Bondi, cuya cartera había iniciado la demanda contra California, celebró públicamente el fallo con un mensaje en redes sociales en el que afirmó que su administración seguirá “luchando y ganando en los tribunales” en defensa de la agenda de “ley y orden” del presidente Donald Trump.

No obstante, la jueza rechazó otro de los planteos centrales de la Casa Blanca: la idea de que California no tenía ninguna potestad para regular la conducta de agencias federales. Snyder sostuvo que el estado sí puede imponer normas generales, siempre que no discriminen entre distintos niveles de gobierno.

Incluso la magistrada dejó asentado, en una nota al pie de su resolución, que la prohibición del uso de máscaras podría superar el test constitucional si se aplicara de igual manera a oficiales de todos los niveles de gobierno.

El dictamen judicial determinó que la prohibición de las máscaras era inconstitucional debido a que eximía a los agentes estatales Jenny Kane� - AP�

La ley de California que buscaba prohibir el uso de máscaras en redadas

La legislación cuestionada fue firmada por Gavin Newsom en septiembre del año pasado, lo que convirtió a California en el primer estado en prohibir que los agentes del orden cubrieran sus rostros durante operativos. La norma entró en vigor el 1° de enero y fue presentada como una respuesta directa al uso cada vez más frecuente de máscaras por parte de oficiales federales, especialmente durante redadas migratorias encabezadas por el ICE.

La ley tiene dos ejes centrales, que ahora quedaron escindidos por la decisión judicial. De acuerdo con la información publicada por The New York Times, el paquete legislativo incluye:

La prohibición de cubrirse el rostro , orientada a impedir que agentes federales oculten su identidad durante procedimientos en California. El objetivo declarado es reforzar la rendición de cuentas y evitar abusos de poder.

, orientada a impedir que agentes federales oculten su identidad durante procedimientos en California. El objetivo declarado es reforzar la rendición de cuentas y evitar abusos de poder. La obligación de portar identificación visible, como nombre o número de placa, una exigencia que la jueza Snyder consideró constitucional porque se aplica de manera uniforme a todos los cuerpos de seguridad.

Tras admitir el error en la exclusión de agentes estatales, el senador Scott Wiener anunció la preparación de un nuevo proyecto de ley para corregir la discriminación señalada por el tribunal Ryan Murphy - FR172324 AP

El senador estatal Scott Wiener, autor del proyecto, argumentó que durante años los agentes federales habían aplicado las leyes migratorias sin cubrirse el rostro, por lo que la nueva restricción no interfería con sus funciones esenciales.

Sin embargo, el propio Wiener reconoció en un comunicado tras el fallo que la exclusión de los oficiales estatales había sido un error estratégico. El legislador anunció que ya trabaja en un nuevo proyecto para corregir ese punto e incluir a todos los cuerpos de seguridad dentro de la prohibición. “Haré todo lo que esté a mi alcance para acelerar la aprobación de este ajuste”, aseguró, al tiempo que prometió “desenmascarar a estos matones y exigir responsabilidades”.