Duro revés para Gavin Newsom en California: la medida legal que favorece al ICE y afectaría a migrantes

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito suspendió la aplicación de la “No Vigilantes Act” de California, que obligaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias a portar una identificación visible durante las redadas. La administración Trump calificó la decisión como una “victoria judicial clave”.

Los detalles del fallo que beneficia al ICE y preocupa a migrantes en EE.UU.

La noticia fue confirmada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el pasado 19 de febrero. A través de su cuenta de X, aseguró que este fallo beneficiaba a todos los agentes federales que arriesgaban su vida por los estadounidenses.

La fiscal general de EE.UU. señaló que esta medida representa una victoria "clave" para la administración Trump X/@AGPamBondi

“Los abogados luchan a diario en los tribunales para proteger a las fuerzas del orden, y acabamos de conseguir otra victoria clave”, dijo la fiscal.

“Este fallo crucial protege a nuestros valientes hombres y mujeres en el campo. No dejaremos de luchar contra leyes injustas como estas en California y en todo el país”, agregó.

De acuerdo con The Washington Times, el tribunal determinó que la administración Trump tenía un buen argumento, por lo que permitía suspender la ley.

“Los abogados luchan a diario en los tribunales para proteger a las fuerzas del orden, y acabamos de conseguir otra victoria clave”, dijo la fiscal Associated Press

“Hemos evaluado estos factores en esta etapa preliminar de esta apelación y concluimos que el gobierno ha demostrado lo suficiente como para justificar una orden administrativa temporal, en espera de que se complete la información completa sobre la moción de emergencia del gobierno para una orden judicial en espera de la apelación”, dijo el panel de tres jueces.

Los antecedentes del fallo que afecta a Newsom

La ley fue firmada por Newsom en septiembre del año pasado y tendría que haber entrado en vigor el 1° de enero en conjunto con la “Ley de No a la Policía Secreta”, que buscaba prohibir que los agentes del ICE y otros oficiales usaran mascarillas en el desempeño de sus funciones en el estado.

Tras la decisión de Newsom, la administración Trump presentó una demanda en noviembre, argumentando que la medida amenazaba la seguridad de los oficiales durante los operativos migratorios.

ARCHIVO – Agentes del orden público montan guardia durante una protesta, el 14 de junio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope, Archivo) Ethan Swope - FR171736 AP

“Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni quieren cumplir con dichas normativas. Son inconstitucionales e ignoran imprudentemente la seguridad de los agentes y las necesidades operativas federales”, cita la denuncia de 16 páginas contra la administración Newsom.

A principios de febrero, la jueza federal de distrito Christina Snyder, designada por el expresidente Bill Clinton el 7 de noviembre de 1997, había emitido una orden judicial para bloquear la ley de uso de mascarillas debido a que la prohibición, tal como se promulgó, parecía violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución al discriminar al gobierno federal.

“La Ley trata a los agentes del orden público federales de manera diferente que a los agentes del orden público estatales en situaciones similares”, dijo Snyder en una decisión de más de 30 páginas.

No obstante, Snyder afirmó que es probable que la ley supere la prueba constitucional si se ampliara para abarcar también a las fuerzas del orden estatales y locales.