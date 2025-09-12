¿Golpe al ICE en California? Los agentes ya no podrán usar una polémica táctica si Newsom firma esta ley

La Legislatura de California aprobó un proyecto de ley histórico que apunta directamente a la manera en que los agentes de seguridad ejercen sus funciones. Con una votación dividida, pero favorable en ambas cámaras, los legisladores dieron luz verde a la prohibición de usar máscaras, pasamontañas, capuchas o cualquier prenda que oculte el rostro de los policías y agentes federales que actúen en el estado.

Qué establece la nueva ley SB 627 en California

La iniciativa, identificada como Senate Bill 627, fue presentada por un grupo de senadores encabezados por Scott Wiener. La norma aprobada se basó en una serie de hallazgos legislativos que describen el impacto negativo del uso de coberturas faciales por parte de la policía. El propio texto de la ley enumeró los principales problemas:

El texto legislativo indica que las máscaras producen una percepción de intimidación que genera miedo en ciudadanos

Percepción de intimidación : cuando los agentes aparecían con el rostro oculto, los ciudadanos sentían miedo, lo que podía derivar en reacciones defensivas y en conflictos innecesarios.

: cuando los agentes aparecían con el rostro oculto, los ciudadanos sentían miedo, lo que podía derivar en reacciones defensivas y en conflictos innecesarios. Pérdida de comunicación : la falta de expresiones visibles dificultaba la interpretación del tono y la intención del oficial, especialmente en contextos de tensión.

: la falta de expresiones visibles dificultaba la interpretación del tono y la intención del oficial, especialmente en contextos de tensión. Riesgo de usurpación : al no poder identificar fácilmente a un policía, aumentaban las posibilidades de que individuos no autorizados se hicieran pasar por agentes.

: al no poder identificar fácilmente a un policía, aumentaban las posibilidades de que individuos no autorizados se hicieran pasar por agentes. Debilitamiento de la confianza: la opacidad en el trato con las comunidades afectaba la transparencia y ponía en riesgo la legitimidad de las fuerzas de seguridad.

En palabras del proyecto: “La visibilidad del rostro de un oficial es vital para promover la transparencia, facilitar la comunicación y construir confianza entre las agencias del orden y las comunidades que sirven”.

Qué cubre la ley de California sobre los agentes y qué excepciones contempla

El texto aprobado definió de manera precisa qué se entiende por “cobertura facial”. Quedan prohibidos los pasamontañas, balaclavas, máscaras tácticas, cuellos de tela como los “gators” y cualquier accesorio opaco que impida reconocer al agente. Sin embargo, la ley aclaró que existen situaciones en las que el uso de equipos de protección será válido.

La ley define específicamente las prendas prohibidas: pasamontañas, balaclavas, máscaras tácticas, cuellos de tela tipo "gators" y cualquier accesorio opaco

Entre las excepciones más relevantes se encuentran:

Operativos encubiertos autorizados por supervisores o por orden judicial.

autorizados por supervisores o por orden judicial. Procedimientos tácticos en los que el equipo de protección sea indispensable para la seguridad física del oficial.

en los que el equipo de protección sea indispensable para la seguridad física del oficial. Casos de salud ocupacional , como el uso de máscaras N95 o quirúrgicas.

, como el uso de máscaras N95 o quirúrgicas. Dispositivos para proteger contra gases, humo, tóxicos o condiciones ambientales extremas.

o condiciones ambientales extremas. Operativos bajo el agua que requieran equipos respiratorios especiales.

que requieran equipos respiratorios especiales. Uso de cascos para motocicletas o vehículos que los exijan por seguridad.

o vehículos que los exijan por seguridad. Equipos visuales contra armas que afecten la retina, como láseres.

Además, la norma excluye expresamente de la prohibición a los agentes de unidades especiales como los SWAT, siempre que estén en cumplimiento de sus funciones tácticas.

Las obligaciones que ahora tendrán las agencias de seguridad como el ICE

La ley no se limitó a regular la conducta de los oficiales en la calle, sino que también impuso nuevas responsabilidades a las agencias locales, estatales y federales que operen en California.

Las agencias de seguridad locales, estatales y federales que operen en California deberán redactar y publicar antes del 1° de julio de 2026 una política oficial sobre coberturas faciales

Cada organismo deberá redactar y publicar antes del 1° de julio de 2026 una política oficial sobre el uso de coberturas faciales. Ese documento deberá incluir:

Una declaración de principios sobre transparencia, responsabilidad y confianza pública.

La obligación de que ningún personal juramentado utilice máscaras en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos excepcionales enumerados.

La prohibición de que supervisores permitan o encubran el uso indebido de máscaras.

La exigencia de documentar la necesidad de cualquier cobertura opaca cuando no exista otra alternativa.

Si una persona, un organismo de control o una autoridad local considera que la política adoptada por una agencia no respeta los lineamientos de la ley, podrá presentar una queja formal. El organismo tendrá 90 días para corregir las deficiencias, y si no lo hace, el caso podrá escalar a los tribunales.

Sanciones y consecuencias legales para quienes incumplan las nuevas medidas

El proyecto SB 627 estableció que cualquier violación consciente y deliberada será sancionada como infracción o delito menor. Además, previó un castigo económico para casos de abuso cometidos por agentes enmascarados: si un oficial incurre en arresto ilegal, prisión indebida, abuso de proceso o persecución maliciosa mientras ocultaba su rostro, perderá la inmunidad y quedará expuesto a demandas civiles con un mínimo de US$10.000 en daños.

De esta manera, los legisladores buscaron cerrar la puerta a prácticas que pudieran derivar en detenciones arbitrarias o en la erosión de derechos fundamentales, en un contexto de creciente preocupación por los operativos de inmigración encubiertos.

De ser promulgada, la ley entraría en vigor en enero de 2026 y representaría un precedente nacional en la regulación de la identificación de agentes de seguridad

Próximos pasos: qué hará Gavin Newsom con esta nueva ley contra el ICE

El gobernador Gavin Newsom no adelantó una decisión definitiva. En julio, en diálogo con Tennessee Holler, explicó que entendía que en algunos escenarios los oficiales necesitaran protección, pero calificó de “insana” la extensión de la práctica de cubrirse el rostro. Ahora, tendrá hasta el 12 de octubre para firmar o vetar la legislación.

En caso de que la ley entre en vigor en enero de 2026, California se convertiría en el primer estado del país norteamericano en prohibir formalmente a la policía el uso de máscaras. Una medida sin precedentes que podría, según sus impulsores, marcar el rumbo de la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades en un tiempo de creciente tensión migratoria.