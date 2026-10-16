Es oficial: cambia la hora en California y llegan las primeras nevadas de la temporada 2026

California fijó para las próximas semanas la finalización del horario de verano y espera las primeras precipitaciones invernales. Las previsiones del clima para el período 2026-2027 incluyen fuertes efectos del fenómeno climático El Niño en la región.

Cuándo cambia la hora en California

El horario de verano en el Estado Dorado finaliza oficialmente el domingo 1° de noviembre a las 2 hs (hora local) .

. Según Time and Date, en ese momento, los residentes deben atrasar una hora sus relojes para regresar al horario estándar del Pacífico.

El cambio otorga una hora adicional de descanso durante la madrugada del primer domingo de noviembre Fotomontaje editado con IA

La modificación horaria otorga una hora adicional de descanso durante la madrugada del primer domingo de noviembre.

Asimismo, la medida genera amaneceres más tempranos y adelanta la puesta del sol en las tardes de otoño e invierno.

El ajuste del reloj rige para toda la jurisdicción californiana tras el ciclo estival que comenzó el pasado domingo 8 de marzo.

Por su parte, los sistemas electrónicos y los teléfonos móviles actualizan la hora de forma automática a las 2 hs.

La vigencia de este horario estándar se mantendrá sin interrupciones hasta el reinicio del ciclo estival el 14 de marzo de 2027.

Para cuándo se esperan las primeras nevadas en California

Las primeras precipitaciones de nieve en California varían según la elevación y la ubicación geográfica.

Las cumbres de mayor altitud en la Sierra Nevada registran caída de copos desde finales de octubre.

Según The Sacramento Bee, en la localidad de Mammoth Lakes, las primeras nevadas ocurren hacia finales de octubre según los registros climáticos habituales.

Por su parte, los sectores de South Lake Tahoe y el Parque Nacional Sequoia reciben nieve a partir de principios de noviembre.

En algunas regiones de California se esperan las primeras nevadas a fines de octubre Hector Amezcua - The Sacramento Bee

El Parque Nacional Yosemite registra de forma habitual sus primeras nevadas a mediados de noviembre. En los condados del norte como Siskiyou, Modoc, Lassen, Plumas, Sierra y Placer, la nieve significativa llega a finales de noviembre.

Más al sur, en los condados de Mono e Inyo, la primera acumulación relevante de nieve ocurre durante el mes de diciembre.

En contraste, las ciudades de menor altitud como Sacramento o Modesto raras veces registran acumulación de nieve durante la temporada.

El impacto de El Niño en California

El fenómeno climático El Niño muestra un fortalecimiento en el océano Pacífico con más del 90% de probabilidad de un evento “muy fuerte”.

de un evento “muy fuerte”. De acuerdo con The Sacramento Bee, se prevé una intensidad histórica entre octubre y diciembre de 2026.

Ante este panorama, el gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia el 21 de septiembre de 2026.

La medida ordena a las agencias estatales la preparación de suministros contra inundaciones y el resguardo de las infraestructuras clave.

Los meteorólogos prevén que El Niño mantenga temperaturas superiores a los promedios históricos hasta el cierre del año.

Este patrón térmico retrasará la llegada de las primeras nevadas entre dos y seis semanas en las zonas de menor elevación.

Satélite de la NOAA con los huracanes cerca de California

Sin embargo, los especialistas anticipan una temporada invernal activa en la Sierra Nevada entre diciembre y marzo de 2027.

Las precipitaciones serán superiores al promedio en el sur del estado, mientras el resto del territorio registrará niveles habituales de lluvia y nieve.

Adicionalmente, el patrón climático generará una mayor cantidad de lluvia en los valles centrales y tormentas intensas en la zona costera.

Las autoridades locales recomiendan la revisión preventiva de los sistemas de drenaje en las comunidades vulnerables.