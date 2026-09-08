Oficial y confirmado: qué día inicia el otoño y cambia la hora en Estados Unidos

El inicio astronómico del otoño en Estados Unidos y la fecha de finalización del horario de verano en 2026 tienen confirmación oficial. Los organismos oficiales informaron la fecha del equinoccio y el cronograma federal para el cambio de los relojes y los momentos exactos de la llegada de la nueva estación.

Equinoccio de otoño 2026 en EE.UU.: fecha y hora según cada huso horario

El equinoccio de otoño de 2026 ocurrirá el 22 de septiembre en Estados Unidos, de acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). En este fenómeno, la alineación de la Tierra permite que la luz solar se distribuya de forma uniforme en ambos hemisferios.

En el equinoccio de otoño, la inclinación del eje terrestre no queda orientada predominantemente hacia el Sol ni en sentido contrario Istock - iStockphoto

El equinoccio es el momento del año en el que la inclinación del eje terrestre no queda orientada predominantemente hacia el Sol ni en sentido contrario. Durante este fenómeno, el Sol cruza el ecuador celeste y ambos hemisferios reciben una cantidad similar de luz solar.

Las horas exactas del inicio de la estación varían de acuerdo con cada huso horario:

<b>Huso Horario</b> <b>Hora exacta de inicio del otoño</b> Hora del Este (EDT) 22 de septiembre, 20.05 hs Hora Central (CDT) 22 de septiembre, 19.05 hs Hora de la Montaña (MDT) 22 de septiembre, 18.05 hs Hora del Pacífico (PDT) 22 de septiembre, 17.05 hs

El fenómeno astronómico sucederá de forma simultánea en todo el país. Los habitantes experimentarán una duración similar entre el día y la noche durante la jornada del equinoccio.

Cambio de hora en EE.UU.: cuándo termina el horario de verano en 2026

El horario de verano en EE.UU. finalizará el primer domingo de noviembre de 2026. De este modo, según Time and Date, a las 02.00 hs del 1° de noviembre de cada huso horario, los relojes deberán atrasarse una hora para marcar la 01.00.

El ajuste provoca que la salida y la puesta del sol ocurran aproximadamente una hora antes en comparación con el día previo. La población contará con mayor iluminación en las mañanas y menor claridad durante las tardes.

El horario de verano en EE.UU. termina el 1 de noviembre de 2026 Freepick

Cabe aclarar que 48 estados aplican esta norma de forma completa. Las únicas excepciones son Hawái, Arizona (lo aplica de forma parcial) y las dependencias ultramarinas de la nación.

En ese sentido, las zonas sin horario de verano conservan su estándar horario invariable durante todo el año. Territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes tampoco realizan modificaciones en sus relojes durante la temporada invernal.

El inicio de este periodo restaura la hora estándar local establecida por la legislación federal. Los ciudadanos deben contemplar estas diferencias en sus itinerarios de viaje e intercambios comerciales entre los distintos estados.

Horario de verano en Estados Unidos: origen, regulación y cambios históricos

De acuerdo con Time and Date, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) regula la aplicación del horario de verano en EE.UU.

El país aplicó por primera vez el horario de verano en 1918. Posteriormente, la Ley de Horario Uniforme de 1966 estableció normas estandarizadas para el ajuste de los relojes en las distintas jurisdicciones.

Los distintos husos horarios en Estados Unidos

La falta de reglas uniformes entre 1945 y 1966 generó complicaciones continuas en sectores como el transporte y la radiodifusión. De este modo, la ley unificó los criterios para mitigar los desfases organizativos en la infraestructura nacional.

Durante la crisis energética de la década de 1970, el Congreso aprobó un período experimental de horario de verano extendido, que comenzó el 6 de enero de 1974.

La medida fue modificada ese mismo año y el horario estándar volvió a aplicarse durante parte del invierno. Décadas más tarde, la Ley de Política Energética de 2005 volvió a ampliar el período de horario de verano, con cambios que entraron en vigor en 2007.

En julio de 2026, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés), que tiene como objetivo principal hacer que el horario de verano sea permanente en todo el país. La propuesta fue enviada al Senado, donde todavía se espera una resolución.