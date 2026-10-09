Newsom compra tecnología de vanguardia para hacer frente a El Niño: “California esta lista para actuar”

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la compra de tecnología de vanguardia para hacer frente a una temporada de tormentas intensas impulsada por el fenómeno de El Niño. La flota modernizada de rescate en aguas rápidas que desplegará el estado incluye vehículos todoterreno, botes inflables y herramientas especializadas para trece departamentos de bomberos locales.

La tecnología de vanguardia que desplegará Newsom para hacer frente a El Niño

La Oficina del Gobernador anunció a través de un comunicado la adquisición de vehículos de rescate en aguas rápidas, embarcaciones y equipos especializados para 13 departamentos de bomberos locales. El objetivo, según las autoridades, es fortalecer la capacidad de California para responder rápidamente a las inundaciones y los rescates acuáticos de cara a las próximas tormentas.

La flota modernizada de rescate que compró Newsom para la temporada de tormentas

El nuevo equipamiento será utilizado por los equipos de rescate, que se desplegarán para apoyar a las comunidades que se enfrentan a inundaciones repentinas, carreteras inundadas, ríos de corriente rápida y otras emergencias peligrosas relacionadas con el agua.

“Mientras Donald Trump toma medidas para recortar la preparación ante desastres, nosotros estamos poniendo nuevos vehículos de rescate, botes y equipos de salvamento en manos de personal local altamente capacitado para responder a las emergencias, de modo que cuando suban las aguas, California esté lista para actuar con rapidez para proteger a las comunidades y salvar vidas”, declaró el gobernador.

Qué incluye el nuevo equipamiento de California para responder a emergencias

Cada equipo de rescate en aguas rápidas de tipo 1 recibirá equipamiento diseñado para apoyar operaciones de rescate complejas, que incluye:

Nuevos vehículos de remolque de alta resistencia con tracción en las cuatro ruedas, capaces de transportar remolques de rescate y equipos especializados en condiciones climáticas adversas.

con tracción en las cuatro ruedas, capaces de transportar remolques de rescate y equipos especializados en condiciones climáticas adversas. Nuevos remolques de rescate diseñados para trasladar rápidamente equipos a incidentes de rescate en inundaciones y en zonas inundadas.

diseñados para trasladar rápidamente equipos a incidentes de rescate en inundaciones y en zonas inundadas. Dos lanchas neumáticas motorizadas de rescate para cada equipo.

motorizadas de rescate para cada equipo. Equipo de protección personal actualizado para bomberos que operan en entornos acuáticos peligrosos.

actualizado para bomberos que operan en entornos acuáticos peligrosos. Herramientas y equipos de rescate especializados necesarios para operaciones en aguas bravas.

Tecnología y equipos modernos diseñados para ayudar a los rescatistas a operar de manera más segura y eficaz durante emergencias cada vez más complejas.

Cada uno de los 13 Equipos de Rescate en Aguas Rápidas Tipo 1 supervisados por la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California (Cal OES) recibirá una modernización completa de sus recursos gov.ca

La administración Newsom explicó que estas mejoras permitirán a los bomberos transportar embarcaciones y equipos de rescate, llegar a situaciones de emergencia acuática y operar en condiciones peligrosas, así como también ayudan a proteger a los propios rescatistas.

El fortalecimiento del equipamiento táctico se complementa con nuevas capacidades de inteligencia espacial y vigilancia satelital.

A través de una alianza con la empresa de imágenes satelitales ICEYE, el estado obtendrá información en tiempo casi real sobre inundaciones y desastres, con capacidad de evaluar el impacto y la profundidad del agua incluso a través de nubes densas, humo o la oscuridad de la noche.

Toda esta información se centralizará desde el modernizado Centro de Operaciones del Estado para coordinar el envío prioritario de ayuda.

El pronóstico de tormentas en California por El Niño

En el comunicado, las autoridades estatales informaron que “este otoño e invierno podrían ser peligrosos”, en función de los pronósticos de clima extremo. Las proyecciones se vinculan principalmente con el fenómeno conocido como El Niño, que se refiere al calentamiento periódico de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico oriental.

El fenómeno se caracteriza por el calentamiento significativo de las aguas del Pacífico ecuatorial. Esto altera los patrones de circulación y precipitación en todo el mundo.

Según la NOAA, habrá precipitaciones superiores a lo normal en el sur de California entre octubre y diciembre de 2026 Freepik

Según los meteorólogos federales, El Niño continúa fortaleciéndose, y hay una probabilidad superior al 90% de que se produzca un evento muy fuerte este otoño e invierno, y un 75% de que alcance una intensidad histórica.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) proyecta precipitaciones superiores a lo normal en el sur de California entre octubre y diciembre de 2026.

Para los períodos comprendidos entre diciembre-febrero, enero-marzo y febrero-abril, las probabilidades de lluvias por encima de la media aumentan en el estado y alcanzan el 50-60% en zonas cercanas a la costa.