Ya es oficial: confirman cuándo cambia la hora en USA y el día que llega el otoño 2026 a California

California se prepara para despedir el verano y recibir el otoño en 2026, que llega este septiembre. Además, se avecina el cambio de hora en USA, lo que implica modificaciones en la rutina diaria.

California: cuándo se atrasan los relojes en 2026

El horario de verano finaliza el domingo 1° de noviembre a las 2 hs en EE.UU. y en hora local de California. De acuerdo con Time and Date, los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la una.

Los ciudadanos de California deberán atrasar una hora el reloj cuando marque las 2 hs del 1° de noviembre Imagen ilustrativa generada con IA

La modificación horaria provocará un amanecer más temprano y un anochecer anticipado durante los meses de invierno. Esta regla rige desde 2007, en virtud de la Ley de Política Energética del año 2005.

La Ley de Horario Uniforme de 1966 fijó la estructura a nivel federal para adelantar las agujas de los relojes en marzo y atrasarlas en noviembre. Anteriormente, la ausencia de una norma federal provocó confusión en el transporte entre los años 1945 y 1966.

Los estados de Arizona y Hawái son los únicos que no aplican de forma completa el horario de verano. De igual modo, los territorios de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte excluyen este cambio.

Momento exacto del inicio del otoño 2026 en el estado de California

En California, el equinoccio de otoño ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 17.05 hs PDT. Según un reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este fenómeno representa el momento en que el eje terrestre no presenta inclinación hacia el Sol ni en dirección opuesta.

La llegada del otoño y el fin del horario de verano en Estados Unidos ocurrirán con varias semanas de diferencia Fotomontaje generado con IA

El evento genera una cantidad casi idéntica de luz diurna y de oscuridad en todas las latitudes del planeta. El término “equinoccio” proviene de los vocablos latinos aequus y nox, cuyo significado equivale a noche igual. La inclinación de la Tierra de 23,5 grados sobre su eje determina la sucesión de las estaciones en la órbita anual.

Durante la primera semana de enero, la Tierra alcanza el perihelio y se ubica a 1,6 millones de millas más cerca del Sol. En cambio, el afelio ocurre en la primera semana de julio, cuando el planeta se sitúa a la distancia máxima respecto del astro solar.

El proyecto de ley para fijar el horario de verano permanente

La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio pasado un proyecto de ley respaldado por Donald Trump para fijar el horario de verano permanente. La iniciativa busca eliminar la obligación de modificar los relojes dos veces al año en la nación.

Según NBC News, el texto pasó al Senado, donde enfrenta objeciones sobre sus consecuencias en las mañanas de invierno. El senador Tom Cotton manifestó preocupación por la falta de luz solar previa a las nueve de la mañana en diversas regiones.

Satélite de la NOAA con los huracanes cerca de California

Cotton señaló los riesgos del traslado matutino de los estudiantes a las escuelas y del trabajo de obreros en la penumbra. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, recordó que el Congreso aprobó y derogó una medida similar en los años setenta.

Bajo la presidencia de Richard Nixon, la ley sobre el horario continuo perdió vigencia tras un año ante el rechazo ciudadano hacia las mañanas oscuras. Actualmente, 19 estados aprobaron leyes locales para adoptar el horario de verano permanente previa autorización del Congreso federal.