Es oficial: se despide Gavin Newsom y cierra su mandato como gobernador de California con las últimas leyes

El gobernador Gavin Newsom completó su etapa al frente de California tras pronunciarse sobre los 1160 proyectos de ley que recibió en sus meses finales. El miércoles 30 de septiembre marcó el cierre de este proceso legislativo, el cual sumó un total de 8000 iniciativas analizadas durante toda su gestión. Newsom, quien se perfila como posible aspirante presidencial, centró su atención en la regulación tecnológica y en una postura opositora frente a la gestión de Donald Trump.

Las elecciones a gobernador están programadas para el próximo 3 de noviembre, donde los votantes deberán decidir entre Xavier Becerra, demócrata, o Steve Hilton, republicano. La asunción del cargo está programada para el 4 de enero de 2027.

Gavin Newsom firma sus últimas leyes como gobernador de California

Frente al puente Golden Gate, el mandatario promulgó 13 leyes orientadas a modificar el uso de redes sociales e inteligencia artificial por parte de menores de edad. Una de las normas prohíbe funciones adictivas, como el desplazamiento infinito, para usuarios menores de 16 años y establece responsabilidades legales para las empresas tecnológicas.

What's a better place to sign legislation than atop the Golden Gate Bridge?



California is doubling down on our innovation economy by putting a $7.5B research bond before voters in 2028 to build on our research ecosystem, create new jobs, and develop new tech that improves lives. pic.twitter.com/H7oa6eo9NH — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 1, 2026

“Los padres no pueden competir”, afirmó el gobernador sobre la influencia de los algoritmos en el desarrollo infantil, según reportó CalMatters. Bajo una narrativa de contraste político, el equipo de Newsom difundió comunicados críticos contra el presidente Trump y celebró la firma de una ley que impide a funcionarios públicos emitir criptomonedas meme.

El gobernador de California aprobó leyes para evitar el aumento de la factura de electricidad

En el terreno ambiental y digital, Newsom aprobó siete leyes sobre centros de datos para evitar el aumento en las tarifas eléctricas y proteger el entorno. Asimismo, el gobernador promulgó medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol y nuevas exigencias de seguridad para propietarios de armas.

Newsom protege los derechos de los inmigrantes por vía oficial

En materia electoral, el mandatario activó leyes destinadas a prevenir interferencias externas en el proceso democrático californiano. Sobre la crisis migratoria, el Estado habilitó recursos para que los ciudadanos demanden a agentes federales ante violaciones de derechos civiles, además de fortalecer la supervisión en los centros de detención.

El gobernador Gavin Newsom firmó leyes pioneras a nivel nacional para proteger a los trabajadores de California mientras las empresas adoptan la inteligencia artificial (IA) X/@CAgovernor

El plano económico presentó tensiones entre las políticas de asequibilidad y el control corporativo. En este sentido, Newsom firmó normativas para brindar créditos fiscales a la industria de noticias locales y prohibir el matrimonio infantil. Sin embargo, su postura fue firme ante los sindicatos de empleados públicos.

El gobernador vetó proyectos que proponían ampliar el trabajo remoto para funcionarios estatales y rechazo aumentos en las prestaciones de jubilación para personal de emergencias. En el sector asegurador, el mandatario aprobó requisitos adicionales de respuesta para las compañías del ramo, aunque bloqueó propuestas de supervivientes de incendios que buscaban mayores sanciones y transparencia en el sistema.

Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en California

Al reflexionar sobre su labor, Newsom expresó nostalgia por las tareas legislativas. “Me encanta esto”, relevó ante la prensa, según los registros de CalMatters, donde destacó la importancia de revisar cada propuesta enviada por los legisladores estatales.

La gestión final del gobernador refleja una agenda cargada de simbolismo político y regulaciones técnicas que marcan el rumbo de California tras su salida del cargo. Los desafíos actuales, desde la crisis de vivienda hasta la regulación de nuevas tecnologías, marcaron la agenda del último tramo de su administración en un contexto nacional complejo. Este balance cierra una era de transformaciones profundas para el estado más poblado de Estados Unidos.