Es oficial: Gavin Newsom firmó seis leyes que influirán en trabajadores migrantes de California

Gavin Newsom firmó seis leyes que influirán en trabajadores migrantes de California a través de trámites, servicios y derechos de uso cotidiano. El nuevo paquete suma cambios sobre atención al cliente, certificados médicos, escuelas, bibliotecas y mejoras residenciales.

Las seis leyes de Newsom que impactan en trámites cotidianos

De acuerdo con la oficina del gobernador de California, Newsom firmó el 28 de septiembre seis proyectos destinados a facilitar servicios cotidianos, que impactarán en los migrantes y en la población en general del Estado Dorado.

Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en California

La comunicación oficial identificó la AB 2292, la AB 1609, la SB 96, la SB 1412, la SB 965 y la SB 222.

AB 2292 de California: qué cambia para certificados médicos y beneficios

La AB 2292 modifica el Código de Seguro de Desempleo de California. El texto prohíbe que un médico o profesional cobre una tarifa administrativa por completar el formulario de un certificado exigido para establecer la elegibilidad médica.

La norma también alcanza una recertificación posterior o el formulario necesario para mantener la continuidad de los beneficios por discapacidad. En esos casos, el profesional no podrá aplicar un cargo administrativo solo por completar el documento.

El texto conserva una excepción. La ley permite cobrar servicios médicos asociados con el examen, además de copagos, coseguros o deducibles aplicables, siempre que esos cargos sean comparables con los de un examen médico similar y no surjan únicamente por el formulario.

AB 1609: atención al cliente con una persona y no con un bot en California

La AB 1609 incorpora reglas para grandes empresas privadas con más de 500 millones de dólares de ingresos brutos anuales a nivel nacional. La norma prohíbe presentar un chatbot de atención al cliente como si fuera una persona.

La ley exige una divulgación clara cuando una persona pueda creer que habla con un humano. También obliga a contar con una función simple para pedir contacto con un agente de atención al cliente durante el horario regular de servicio.

La AB 1609 de California exige reglas para chatbots y atención humana en grandes empresas privadas

Ante esa solicitud, la empresa deberá hacer un esfuerzo de buena fe para conectar al cliente con un agente en un plazo de 15 minutos o fijar una cita dentro de un día hábil. La ley prevé multas civiles de hasta US$5000 por una primera infracción y hasta US$10.000 por cada infracción posterior.

La SB 96 de California modifica los anuncios de streaming, podcasts y música

La SB 96 amplía reglas sobre el volumen de los anuncios comerciales en plataformas digitales. La norma aclara que los servicios de video incluyen contenidos generados por usuarios y suma servicios de música y podcasts.

A partir del 1° de enero de 2027, los servicios de música, podcasts o video que atiendan a consumidores residentes en California no podrán transmitir anuncios comerciales con un audio más fuerte que el contenido que acompañan. El criterio se vincula con las normas federales sobre volumen publicitario aplicadas a televisión, cable y servicios similares.

SB 1412 y SB 965 de Newsom: escuelas, reuniones docentes y bibliotecas

La SB 1412 modifica reglas de participación de padres, tutores o titulares de derechos educativos en escuelas públicas. Si una persona no puede asistir a una reunión individual con el docente de su hijo, tendrá derecho a comunicarse por teléfono o mediante una plataforma de videoconferencia aprobada por la escuela.

La SB 1412 permite reuniones docentes por teléfono o videoconferencia si no es posible asistir en persona Brittany Peterson - AP

La reunión no podrá grabarse ni transcribirse. Además, la escuela deberá informar sobre posibles riesgos de privacidad y confidencialidad vinculados con el formato elegido o con el tratamiento de información sensible.

La SB 965 introduce un cambio para bibliotecas públicas. Desde el 1° de enero de 2028, una biblioteca pública no podrá exigir la presencia de un padre o tutor para emitir una tarjeta a un residente de California de 16 o 17 años.

La institución sí podrá pedir consentimiento o firma del adulto responsable, salvo que el menor esté emancipado.

SB 222 de California: permisos para bombas de calor y sistemas HVAC

La SB 222 apunta a instalaciones residenciales de calentadores de agua y sistemas HVAC con bomba de calor. La norma ordena que ciudades y condados ofrezcan inspecciones asincrónicas desde el 1° de julio de 2027 para ciertos trabajos residenciales.

El texto también prevé procesos en línea. A más tardar el 1° de julio de 2028, las jurisdicciones deberán implementar un sistema automatizado de permisos para instalaciones estándar, con emisión en tiempo real para contratistas con licencia que cumplan los criterios fijados por la norma.

Dentro del esquema oficial, la medida busca reducir obstáculos locales, costos y demoras en permisos. También se suma a otras leyes de California vinculadas con trámites, servicios y cambios de alcance estatal.

El comunicado oficial ubicó las seis normas dentro de una agenda previa de simplificación de servicios. Entre esos antecedentes aparecen trámites vehiculares de California que pasaron a plataformas digitales, reglas para cancelar suscripciones, reembolsos en plataformas de comida, protecciones para compradores de autos y requisitos de habitabilidad en viviendas de alquiler.