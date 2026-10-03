La nueva ley de Newsom que cambia la libertad condicional en California a partir de 2027

Una ley reciente modifica las reglas de libertad condicional para determinados presos condenados por delitos sexuales graves en California. La norma, firmada por el gobernador Gavin Newsom, eleva la edad y el tiempo de encarcelamiento necesarios para que algunas de estas personas puedan ser consideradas para una eventual liberación bajo el programa para adultos mayores.

Libertad condicional en California: la nueva ley firmada por Newsom

El gobernador promulgó el 30 de septiembre la AB 2727 que modifica distintas disposiciones del Código Penal y del Código de Bienestar e Instituciones de California relacionadas con las correcciones, la libertad condicional y los procedimientos previos a la liberación.

La ley fue presentada por la asambleísta Stephanie Nguyen, representante demócrata de Elk Grove, y comenzará a regir el 1° de enero de 2027.

La modificación que introduce la normativa alcanza a determinadas condenas por delitos sexuales contemplados expresamente por la legislación. A partir del 1° de enero de 2027, las autoridades deberán recalcular las fechas de elegibilidad de las personas afectadas.

Las audiencias de libertad condicional que fueron programadas únicamente sobre la base de las reglas anteriores podrán ser canceladas.

La Junta de Audiencias de Libertad Condicional deberá considerar evaluaciones sobre peligrosidad sexual en determinados casos. Los integrantes de la junta deberán recibir capacitación sobre conductas, riesgos y tratamientos vinculados con delincuentes sexuales.

Cambios en libertad condicional: nuevas reglas para delitos sexuales en California

La legislación conserva el funcionamiento general del programa para otros presos. Según el texto aprobado, el Elderly Parole Program continúa destinado a revisar la idoneidad para la libertad condicional de personas de al menos 50 años que hayan cumplido 20 años consecutivos de encarcelamiento en su condena vigente.

En casos de ciertos delitos sexuales, la ley establece como requisito haber cumplido un mínimo de 25 años de encarcelamiento continuo para acceder a libertad condicional @govpressoffice

La diferencia está en las categorías expresamente excluidas de ese tratamiento general. Para determinados delitos sexuales, la ley introduce el requisito más elevado.

La norma señala que las personas alcanzadas por esas condenas no podrán acceder a la libertad condicional mediante este programa hasta cumplir los 65 años y completar 25 años de encarcelamiento continuo.

El cambio no significa que alcanzar esa edad produzca automáticamente la liberación. Lo que modifica la legislación es el momento a partir del cual esas personas pueden ser consideradas dentro del programa.

La decisión aún corresponde a la Junta de Audiencias de Libertad Condicional, que debe analizar la idoneidad del interno conforme a las reglas aplicables.

Nueva ley de libertad condicional en California: el caso que generó polémica

La decisión se produjo después de un caso que generó cuestionamientos en Sacramento. Según CalMatters, el hombre involucrado, Gregory Lee Vogelsang, fue condenado por múltiples agresiones sexuales contra niños y cumplía condenas de prisión de por vida.

Según la ley firmada por Newsom, las autoridades estatales deberán recalcular a partir de 2027 las fechas de elegibilidad de los reclusos afectados @CAGovernor

Vogelsang obtuvo la libertad condicional a los 57 años después de haber cumplido 27 años encarcelado. Su condena original había sido de 355 años a cadena perpetua.

El caso generó una reacción fuerte debido a que fue condenado por abusar sexualmente de al menos seis niños de entre 5 y 11 años.

Según CalMatters, el sheriff del condado de Sacramento, Jim Cooper, y el fiscal de distrito de ese condado cuestionaron públicamente la decisión relacionada con Vogelsang. La junta revocó esa libertad condicional en junio.