Fiesta mexicana en USA: los eventos gratuitos para celebrar el Día de Muertos 2026 en California

La región del Valle Central de California se alista para conmemorar el Día de Muertos 2026 mediante una agenda de actividades culturales y comunitarias totalmente gratuitas. Desde el sábado 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, diversas ciudades de la jurisdicción ofrecerán talleres creativos, procesiones, altares tradicionales, proyecciones cinematográficas y ferias de recursos para rendir homenaje a los seres queridos difuntos.

Los eventos gratuitos para celebrar el Día de Muertos 2026 en California

Una de las tradiciones mexicanas más importantes corresponde al Día de Muertos, que honra y recuerda a los seres queridos que fallecieron. En California, un estado altamente poblado por migrantes de origen mexicano, se llevarán a cabo distintos eventos para conmemorar la festividad.

En México se conmemora el Día de los Muertos con un altar dedicado a los difuntos de la familia Freepik

El fin de semana principal reúne la mayor concentración de talleres y festejos familiares, de acuerdo con el calendario compartido por Telemundo:

Merced:

Sábado 31 de octubre - Taller de marcos del Día de Muertos: se llevará a cabo en la Biblioteca Central de Merced (2100 O Street) de 14.30 a 16 hs. Es un taller gratuito dirigido a adultos mayores de 18 años para confeccionar marcos decorativos alusivos a la fecha.

se llevará a cabo en la Biblioteca Central de Merced (2100 O Street) de 14.30 a 16 hs. Es un taller gratuito dirigido a adultos mayores de 18 años para confeccionar marcos decorativos alusivos a la fecha. Fresno:

Domingo 1° de noviembre - Cala Gala: Día de Muertos: organizado en Arte Américas (Plaza Paz, 1630 Van Ness Avenue) a partir de las 17 hs (con actividades previas desde las 15 hs). Presentará música, danza folclórica, artesanías, comida tradicional, talleres y una procesión desde el Warnors Theatre a las 18 hs.

organizado en Arte Américas (Plaza Paz, 1630 Van Ness Avenue) a partir de las 17 hs (con actividades previas desde las 15 hs). Presentará música, danza folclórica, artesanías, comida tradicional, talleres y una procesión desde el Warnors Theatre a las 18 hs.

Domingo 1° de noviembre - Celebración comunitaria en DHHSC: en el Deaf and Hard of Hearing Service Center (5338 N. Fresno Street), de 17 a 20 hs, se realizará una segunda edición en colaboración con Poder Latinx, con actividades culturales y refrigerios para todas las edades.

en el Deaf and Hard of Hearing Service Center (5338 N. Fresno Street), de 17 a 20 hs, se realizará una segunda edición en colaboración con Poder Latinx, con actividades culturales y refrigerios para todas las edades.

Miércoles 4 de noviembre - Día de Muertos en Mosqueda Community Center: evento gratuito anunciado en la cartelera de actividades del municipio (4670 E. Butler Avenue), programado de 15.30 a 17.30 hs.

evento gratuito anunciado en la cartelera de actividades del municipio (4670 E. Butler Avenue), programado de 15.30 a 17.30 hs. Selma:

Domingo 1° de noviembre - Quinta celebración anual del Día de Muertos: tendrá lugar en Pioneer Village (1880 Art Gonzales Parkway) de 11 a 17 hs, organizada por el Centro de Folklor Padrinos para convocar a la comunidad en torno a las tradiciones mexicanas.

tendrá lugar en Pioneer Village (1880 Art Gonzales Parkway) de 11 a 17 hs, organizada por el Centro de Folklor Padrinos para convocar a la comunidad en torno a las tradiciones mexicanas. Visalia:

Domingo 1° de noviembre - Noche de películas: en el Visalia Fox Theatre a partir de las 16 hs, con la proyección gratuita de la película Coco y un concurso de disfraces.

en el Visalia Fox Theatre a partir de las 16 hs, con la proyección gratuita de la película y un concurso de disfraces.

Sábado 7 de noviembre - Día de los Muertos Resource Fair: en The Source LGBT+ Center (109 NW 2nd Avenue) de 15 a 19 hs. Contará con comida, entretenimiento en vivo, música y un altar colectivo donde los asistentes podrán llevar fotografías de sus seres queridos. Además, ofrecerá recursos de salud y pruebas gratuitas de ITS.

La tradición del Día de Muertos fue originada en las civilizaciones maya, azteca, purépecha, náhuatl y Totonaca Magnific

¿Por qué se celebra el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una tradición de origen mexicano en la que habitualmente los días 1° y 2 de noviembre se rinde honor a los santos difuntos y se colocan ofrendas y altares. En 2008, la Unesco declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.

La festividad tuvo su origen en las civilizaciones maya, azteca, purépecha, náhuatl y Totonaca. En los tiempos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.

En aquel entonces, el evento conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo.

La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se fueron regresan desde la ultratumba durante el Día de Muertos. Por este motivo, se los recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida preferida, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. También se decora con fotografías de los difuntos y las coloridas flores de cempasúchil.

El Día de Muertos en México

El impacto del Día de Muertos en EE.UU.

En Estados Unidos, y particularmente en comunidades con alta presencia hispana como el Valle Central de California, esta festividad se consolidó como un espacio vital para preservar el patrimonio cultural, fomentar la unión comunitaria y transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones.

En medio de un contexto en el que la comunidad migrante se ve afectada por las redadas migratorias, la tradición refuerza los lazos y reafirma la identidad de los residentes mexicanos. A través del arte, la música, la danza folclórica y los altares colectivos, estas celebraciones permiten homenajear la memoria de quienes ya no están mientras se fortalece la identidad cultural en suelo estadounidense.

Además de California, la festividad se celebra en varios estados con fuerte herencia e influencia hispana, como Texas, Arizona, Nuevo México e Illinois.