La chef mexicana que lleva la nostalgia de la comida casera a Washington: “Gran parte de mi vida está aquí”

La chef mexicana Isabel Coss abrió Pascual el 15 de febrero de 2024 en Washington D. C., junto con Matt Conroy y The Popal Group. El restaurante, especializado en cocina de México al fuego de leña, combina recetas familiares, recuerdos de su infancia e ingredientes de productores locales de la costa este de Estados Unidos.

¿Quién es Isabel Coss, la chef mexicana detrás de Pascual en Washington?

Nacida en Ciudad de México, Isabel Coss comenzó su carrera como panadera en Pujol, el restaurante del chef mexicano Enrique Olvera, explicó Vogue. Forma parte de una generación de cocineros que trabajaron con Olvera y posteriormente impulsaron sus propios proyectos gastronómicos en Estados Unidos.

La intención de la fundadora es ofrecer a sus compatriotas un ambiente cálido que les permita sentirse cerca de su tierra Google Maps

En Washington D. C., su labor al frente de la cocina de Pascual recupera preparaciones tradicionales de México y les incorpora ingredientes de la región. Los recuerdos de su infancia y las recetas familiares también ocupan un lugar central en su propuesta.

¿Por qué el restaurante de Isabel Coss se llama Pascual?

El restaurante recibe su nombre de San Pascual, considerado en México el santo patrono de los cocineros y las cocinas. Las referencias a la cultura mexicana también están presentes en la decoración del establecimiento.

En el centro del local se encuentra una reproducción enmarcada de Estudio de las manos, una obra de Diego Rivera que representa la mano de una mujer.

Coss explicó a Vogue el significado personal de esta imagen: “Son manos fuertes, grandes y hermosas que me recuerdan lo poderosos que son nuestros cuerpos y la fuerza que tienen las mujeres para crear y dar forma a nuestros mundos”.

Los platos de la infancia de Isabel Coss que inspiraron la cocina de Pascual

En declaraciones a Vogue, Coss destacó dos preparaciones de su menú relacionadas con su infancia:

Mole de Michoacán: elaborado a partir de una receta de su abuela, que recupera sabores de la cocina familiar.

elaborado a partir de una receta de su abuela, que recupera sabores de la cocina familiar. Sorbete de mango: acompañado de una pasta dulce de chamoy de membrillo, inspirado en un dulce que consumía durante su niñez.

“Gran parte de mi vida está en este menú”, afirmó la chef al explicar la importancia de estas recetas. Para Coss, la recuperación de los sabores familiares también permite mostrar la diversidad regional de la gastronomía de su país.

“La comida mexicana no es barata, rápida ni intercambiable; es una de las cocinas más complejas, regionales y con mayor riqueza histórica del mundo”, sostuvo.

El objetivo de Isabel Coss en Pascual: que los mexicanos se sientan como en casa

Además de recuperar las recetas de su infancia, Coss busca que Pascual sea un punto de encuentro para la comunidad mexicana que vive en Washington. “Mi sueño es que los mexicanos se sientan como en casa o más cerca de ella cuando coman con nosotros”, explicó la cocinera a Vogue.

Su intención también es recibir a visitantes de otros orígenes interesados en descubrir las particularidades de la cocina y las bebidas tradicionales de México. En ese sentido, la chef aspira a que Pascual sea “un lugar feliz y acogedor”, donde la experiencia gastronómica permita acercarse a los sabores que marcaron su vida.

El nombre del establecimiento rinde homenaje a San Pascual, patrono de quienes trabajan entre fogones Google Maps

De Pujol a Estados Unidos: otros chefs mexicanos que abrieron restaurantes

La trayectoria de Isabel Coss está vinculada con otros antiguos colaboradores de Pujol que desarrollaron proyectos gastronómicos en distintas ciudades estadounidenses.

Entre ellos se encuentran Pancho Ibáñez, exjefe de cocina de Pujol, y Eli Martínez Bello, quien trabajó en el área de mezcal del restaurante. Ambos son originarios de Veracruz y participaron en la apertura de Bistro Ocho, un restaurante inaugurado en enero de 2025 en Little Havana, Miami, por el grupo Shōwa Hospitality.

Su propuesta reinterpreta recetas tradicionales mexicanas mediante técnicas contemporáneas y combinaciones de ingredientes. Entre los platos mencionados por Vogue figuran chalupas crujientes con salsa cruda y parmesano, wagyu con esquites de cebada y barbacoa de cordero con frijoles negros y tortillas.

En octubre de 2025, Bistro Ocho también presentó un menú de degustación inspirado en la milpa, un sistema agrícola tradicional mexicano que combina cultivos como maíz, frijoles y calabaza.

Otro proyecto es San Damián, abierto en junio de 2026 en Venice, California, por Enrique Olvera y su grupo gastronómico Casamata. La propuesta culinaria, a cargo de Chuy Cervantes, criado en El Paso, Texas, incluye ceviches, aguachiles, tlayudas y tacos de pescado.

En declaraciones a Vogue, Olvera destacó la relación histórica entre las gastronomías de México y Estados Unidos, marcada por los movimientos migratorios y el intercambio de ingredientes y tradiciones. Para el chef, la comida “se mueve con la gente, absorbe y se transforma”, un proceso que forma parte de su evolución.